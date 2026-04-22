Αίρεται η ασυλία των 13 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θύματα και απροστάτευτοι δηλώνουν οι εγκαλούμενοι που ζήτησαν την άρση

Την άρση της ασυλίας των 13 εγκαλούμενων βουλευτών της ΝΔ, με συντριπτική πλειοψηφία 286 ψήφων, αποφάσισε την Τετάρτη η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να παραπεμφθούν οι υποθέσεις των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διερευνηθούν από την τακτική δικαιοσύνη.

Στις τοποθετήσεις τους, πάντως, και οι 13 ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει θετικά, για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποδείξουν την αθωότητά τους, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, έφτασαν στο σημείο να κουνήσουν και το δάχτυλο στους συναδέλφους τους αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αμφισβητώντας όχι απλώς την τέλεση των αξιόποινων πράξεων αλλά και την αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας να τους ελέγξει.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκαν τη βουλευτική τους ιδιότητα και την υποχρέωσή τους να βρίσκονται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να… ενδιαφέρονται για τους ψηφοφόρους τους, φτάνοντας στο σημείο να εμφανισθούν ως θύματα μιας διαδικασίας που πλήττει το σύνολο του κοινοβουλευτισμού (!).

Αυτή η φαινομενική αντίθεση, να ζητείται δηλαδή η άρση της ασυλίας, αλλά την ίδια στιγμή να αμφισβητείται ο θεσμός που τους φέρνει αντιμέτωπους με πλημμεληματικού αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, δείχνει και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι «156» της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μια πλειοψηφία, που από τις δημόσιες αιχμές για τις εισαγγελικές αρχές και την έκφραση αγωνίας για τον ρόλο του βουλευτή στην σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, έφτασε στο σημείο να περιορίσει στα δάχτυλα του ενός χεριού τις διαρροές και διαφοροποιήσεις, στηρίζοντας τελικά την παραπομπή των επίμαχων υποθέσεων στη δικαιοσύνη.

«Είμαστε ακυβέρνητο καράβι», λένε οι βουλευτές της ΝΔ

«Είμαστε ακυβέρνητο καράβι, δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη μεταξύ της Κ.Ο. και του Μαξίμου», έλεγαν οι βουλευτές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος στο εσωτερικό τής πλειοψηφίας και των σχέσεών της με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση, με τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει πως η πλειοψηφία έκανε «μαχητική υπεράσπιση των ρουσφετιών» και να επισημαίνει: «Θα μπορούσα να το τιτλοφορήσω ‘αμάρτησα για τον ψηφοφόρο μου’. Αν κάποιοι φιλοδοξούν από μένα να έχουν παράνομα ρουσφέτια να μην με ψηφίσουν», είπε με νόημα.

«Παραλίγο να δακρύσουμε…»

«Παραλίγο να σας πιστέψουμε, παραλίγο να δακρύσουμε. Αλλά δεν σας πιστεύουμε. Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο; Ποιος κυβερνά την παράταξή σας, ο Βορίδης, ο Γεωργιάδης;», αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να προσθέτει: «Ακούσαμε τοποθετήσεις αλτρουιστικού χαρακτήρα από τους βουλευτές της ΝΔ» και τον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς να επισημαίνει πως «το μόνο που δεν ακούσαμε από σας είναι ότι νόμος είναι το δίκαιο του αγρότη. Αλλά ποιου αγρότη; Του Φραπέ, του Χασάπη και της Σεμερτζίδου…».

«Οι πεφτοσυννεφάκηδες είναι η πιο ισχυρή κατηγορία βουλευτών, αυτοί που δεν περίμεναν ότι θα ερχόντουσαν εδώ και θα ζητήσουν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους. Αυτό δεν το περίμεναν ποτέ, το είπαν τρεις στη σειρά. Δεν το περιμένανε, γιατί έχουν συνηθίσει στην συγκάλυψη και έχουν συμπράξει στην συγκάλυψη», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των αιτημάτων άρσης ασυλίας υπερψηφίστηκε με 286 ψήφους (σε σύνολο 288 ψηφισάντων), ενώ 2 καταψήφισαν. Στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, ψήφισαν συνολικά 287 βουλευτές, εκ των οποίων οι 285 υπερψήφισαν και ένας καταψήφισε. Στην περίπτωση Παπακώστα, θετικά υπερψήφισαν 287 (καταψήφισε ένας), ενώ στην υπόθεση Αθανασίου υπερψήφισαν 285 βουλευτές (2 κατά και ένας «παρών»). Συνολικά, απουσίασαν 9 βουλευτές.