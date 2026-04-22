Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου

Ξεκινά η συζήτηση και η λήψη απόφασης στη Βουλή σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής και ο προγραμματισμός διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.

Εν συνεχεία, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.

