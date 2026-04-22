Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος
«Είμαι αναγκασμένος να ξεκινήσω από κάποια που ακούσαμε. Το μόνο που δεν ακούσαμε από εσάς είναι ότι ‘νόμος είναι το δίκιο του αγρότη’», τόνισε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, απευθυνόμενος στους «γαλάζιους» βουλευτές των οποίων ζητείται η άρση ασυλίας, καθώς τα ονόματά της περιλαμβάνονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Ποιου αγρότη όμως; Του Φραπέ, του Χασάπη, της Σεμερτζίδου;», υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος.
Ηλιόπουλος: Ευτυχώς που ο Μητσοτάκης δεν είπε Μπομπ Μάρλει τον Ντίλιαν
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «έχουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Έχουμε ακούσει διάφορα περί τοξικότητας και δικαιοσύνης. Έχουμε ακούσει άνθρωπο να λέει για ‘συμμορία της Κοβέσι’. Έχουμε τον κ. Γεωργιάδη, που σας λέει ότι σας εκβιάζει. Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του – ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος μίλησε για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, λέγοντας ότι ήταν αυτός που «ξήλωσε την εγκύκλιο ελέγχων του κ. Βάρρα» (σ.σ. επίσης πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ), ενώ έκανε λόγο για «κυνήγι» της κυβέρνησης στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, διαβάζοντας και συνομιλίες από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
