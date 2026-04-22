Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22 Απριλίου 2026, 13:53

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας, από τη Λέσβο που πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ:

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε για να προσθέσει.

«Βλέπουμε εδώ ξανά τους δύο κόσμους, από τη μια το μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να παίρνουν μίζες τα λαμόγια της ΝΔ και ο κομματικός στρατός των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, του κομματικού της μηχανισμού. Κι απ’ την άλλη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός λαός -ιδιαίτερα εδώ οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου-, που μένουν χωρίς εισόδημα, που μένουν χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο.

Αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει κατάματα να αντιμετωπίσουμε σήμερα και να υπάρξει μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση».

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέσχεσαν 2 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το ένα ελληνικών συμφερόντων

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέσχεσαν 2 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το ένα ελληνικών συμφερόντων

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Τα κριτήρια 22.04.26

Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος

Μενίδι: Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»
Στο Μενίδι 22.04.26

Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα - «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»

Σύζυγος κατηγορούμενου για τον θάνατο του Μάριου από σφαίρα ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν άκουσε πυροβολισμούς, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο - «Δεν ρίξαμε με πιστόλι, είχαμε πένθος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη
Θετική εξέλιξη 22.04.26

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη

Η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων παραμένει στη ΜΕΘ, αλλά πλέον αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και έχει κίνηση, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Ανδρουλάκης: Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη – Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρουλάκης - «Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για λαϊκισμό

Ινδία, η «βασίλισσα» του ντόπινγκ
Αθλητισμός & Σπορ 22.04.26

Ινδία, η «βασίλισσα» του ντόπινγκ

Η παγκόσμια επιτήρηση σκληραίνει, καθώς η Ινδία εντάσσεται στις πιο υψηλού κινδύνου χώρες σύμφωνα με την AIU

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Διενεργείται προανάκριση 22.04.26

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι - Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Πυρά από την αντιπολίτευση
Δείτε live 22.04.26 Upd: 14:14

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Πυρά από την αντιπολίτευση

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

