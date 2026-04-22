Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο γ.γ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ο κ. Κουτσούμπας, από τη Λέσβο που πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη, έκανε την ακόλουθη δήλωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ:
«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε για να προσθέσει.
«Βλέπουμε εδώ ξανά τους δύο κόσμους, από τη μια το μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να παίρνουν μίζες τα λαμόγια της ΝΔ και ο κομματικός στρατός των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, του κομματικού της μηχανισμού. Κι απ’ την άλλη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός λαός -ιδιαίτερα εδώ οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου-, που μένουν χωρίς εισόδημα, που μένουν χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο.
Αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει κατάματα να αντιμετωπίσουμε σήμερα και να υπάρξει μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση».
