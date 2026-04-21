Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 13:11

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
Σε περιδίνηση βρίσκεται εδώ και καιρό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με μία σειρά σκανδάλων να χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν μία διόλου ευνοϊκή εικόνα για τη «γαλάζια» παράταξη. Με τη δίκη των Τεμπών σε εξέλιξη και μία εξαιρετικά αρνητική για την κυβέρνηση συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές, οι τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βάζουν στο «κάδρο» των ευθυνών πάνω από δέκα μέλη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ήρθαν να δοκιμάσουν σοβαρά τις αντοχές του Μαξίμου.

Την ίδια στιγμή, «βράζει» η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, καθώς η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και οι εσφαλμένοι χειρισμοί τής κυβέρνησης, αλλά και η στάση της στο θέμα της άρσης ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, σημαντικές απώλειες συνεχίζει να καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, ενώ καταγράφεται ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της προσφυγής σε πρόωρες κάλπες.

Ειδικότερα, στην πιο πρόσφατη μέτρηση (Interview, για λογαριασμό της Politic), το 56% των πολιτών δηλώνει πως θέλει πρόωρες εκλογές και το 45% ότι προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, όμως, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντικές απώλειες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αμετάβλητα ποσοστά και βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας.

Με το 56% των ερωτηθέντων να θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, αποδεικνύεται, όπως σημειώνεται, ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία η επιλογή της προσφυγής στις κάλπες συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή, καταγράφοντας ενίσχυση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όπου το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών εμφανιζόταν χαμηλό.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συγκάλυψη» και «αναποτελεσματικότητα» χρεώνουν στη ΝΔ

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, πως και η προηγούμενη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε επίσης τον Απρίλιο, καταγράφει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ οι λέξεις «συγκάλυψη» και «αναποτελεσματικότητα» την χαρακτηρίζουν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των πολιτών.

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», με νέες δικογραφίες να αποστέλλονται στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – την οποία έχει βάλει στο στόχαστρο ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατ΄εντολήν Μητσοτάκη, όπως όλα δείχνουν και επισημαίνει η αντιπολίτευση – καθοδική είναι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κινείται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου.

Στη δημοσκόπηση της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει 1,3% σε σχέση με τη μέτρηση ένα μήνα πριν, υποχωρώντας στο 23,8%, ενώ όλοι οι λεγόμενοι «ποιοτικοί» δείκτες είναι κάκιστοι για την κυβέρνηση.

Επτά στους δέκα ερωτηθέντες κρίνουν κακές έως άθλιες τις πρώτες εντυπώσεις που σχημάτισαν από την εικόνα των πρώτων ημερών της δίκης των Τεμπών σε επίπεδο οργάνωσης. Παράλληλα, αναποτελεσματικότητα και αστάθεια βλέπουν οι πολίτες στην κυβέρνηση, με τα ποσοστά να είναι της τάξης του 66% και 52% αντίστοιχα.

Αζίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι καταλογίζουν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης στην κυβέρνηση, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη της απόστασης από τις πολιτικές της ΝΔ σε ό,τι αφορά και ενδιαφέρει πραγματικά την κοινωνία.

Κάνουν «καραμέλα» την τοξικότητα οι… τοξικοί κυβερνώντες

Εν τω μεταξύ, την ανάγκη να φύγει ο «διαπλεκόμενος» και «εκβιαζόμενος» πρωθυπουργός διατύπωσαν με ένταση οι πολιτικοί αρχηγοί στην καταλυτικά αρνητική για την κυβέρνηση συζήτηση στη Βουλή, που προκάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «βαφτίζει» τοξικό ό,τι είναι εναντίον του και να φτάνει σε σημείο λαϊκισμού, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συνεργάτη του, Γιώργου Μυλωνάκη, τα κόμματα σχολίασαν δηκτικά την στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε πως δεν γνώριζε τον Ταλ Ντίλιαν, που τον χαρακτήρισε «Νίξον» αποκαλύπτοντας ότι πωλούσε το Predator σε κυβερνήσεις.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο», επαναλαμβάνοντας το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, ενώ για τις υποκλοπές και τον Μακάριο Λαζαρίδη δεν είπε λέξη.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να «σφυρίζει κλέφτικα» μπροστά στις ανοίκειες επιθέσεις του τοξικού υπουργού της, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της» – όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Βουλή – ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνον.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση διαμηνύει στο Μαξίμου πως η κυβέρνηση είναι τοξική, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιτέκτονα» και «αρχιερέα» της τοξικότητας, ενώ ζητά προσφυγή στις κάλπες για να υπάρξει η αναγκαία πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Προς το παρόν, ο πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027, όταν η κυβέρνηση θα έχει εξαντλήσει την τετραετία. Μένει να φανεί αν και πόσο θα αντέξει ακόμα, υπό το βάρος των προβλημάτων που η ίδια δημιούργησε στον ελληνικό λαό, αλλά και στον εαυτό της.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό
Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου

Νέα Δημοκρατία: Σε περιδίνηση η «γαλάζια» παράταξη – Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης
Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

