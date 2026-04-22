Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Σοκάρουν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται για τις συνθήκες θανάτου της 43χρονης που βρέθηκε νεκρή μετά από τρεις ημέρες ερευνών μέσα στο αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή η 43χρονη έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο, σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι και συγκεκριμένα στην κροταφική περιοχή. Το θύμα φαίνεται να καθόταν στη θέση του οδηγού και ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι.

Με μια σφαίρα στο κεφάλι

Το φονικό όπλο διαπιστώθηκε ότι είναι ένα πιστόλι τον εννέα χιλιοστών το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα.

Αυτό που εκτιμά η Αστυνομία είναι ότι ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την Ελευθερία η οποία όπως τελικά διαπιστώνεται παρασύρθηκε σε ένα ραντεβού θανάτου χωρίς να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση πιστεύουν ότι ούτε καν συνομίλησαν μεταξύ τους. Η εκδοχή που παρουσιάζεται από την ΕΛ.ΑΣ είναι ότι ο δράστης την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας την στο κεφάλι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το κορμί της έγειρε προς τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με την 43ρονη να μην έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Η μοιραία συνάντηση

Εικάζεται ότι 40χρονος εκείνο το πρωινό της Κυριακής τηλεφώνησε στην Ελευθερία και τις ζήτησε, προφασιζόμενος ίσως κάποιον ιδιαίτερο λόγο, να συναντηθούν για να της μιλήσει. Έτσι, εκείνη έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χωρίς καν να πάρει τσάντα ή πορτοφόλι.

Για την Αστυνομία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας είναι ο πρώην σύντροφος της. Αναφέρεται ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που δένουν την υπόθεση και συνδέουν την εξαφάνιση και δολοφονία της Ελευθερίας Γιαουμάκη με την αυτοκτονία του 40χρονου το μεσημέρι της Τρίτης, στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.