Από το Ολντ Τράφορντ στο Εμιρεϊτς: Κωστούλας και Τζίμας στον «θαυμαστό» κόσμο της Premier League (pics, vids)

Σαν να έχουν ανέβει στο τρενάκι στο Λούνα Παρκ που παίρνει την ανηφόρα πριν την «τρελή» και ασταμάτητη κούρσα που σου ανεβάζει την αδρεναλίνη και σε κάνει να νοιώσεις ότι πετάς. Ή αλλιώς; Όσα ζουν, ειδικά τα τελευταία 24ωρα, δυο παιδιά δικά μας (Κωστούλας – Τζίμας) στον θαυμαστό κόσμο της Premier League.

Μια ιστορία σαν παραμύθι, που όμως είναι άκρως αληθινή και δείχνει πόσο άλλαξε το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας για να έχουμε την τύχη και την χαρά να βλέπουμε δύο ελληνόπουλα 18 και 19 χρονών να μπαίνουν όλο και πιο βαθιά στο «κόλπο» στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, δυο παιδιά που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πλέον όλο και πιο γερά στις βασικές επιλογές της Μπράιτον ζώντας στιγμές που μέχρι τώρα είχαν απλά ονειρευτεί.

Το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Κωστούλας στην Premier League

Babis with his first #PL goal. 💙🤍 Highlights in partnership with @MPBCom. 🤝 pic.twitter.com/t59rRKqjUQ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 25, 2025

Ο «Μπαμπιστούτα» έπαιξε 11 λεπτά συν τα χασομέρια στο Ολντ Τράφορντ πετυχαίνοντας ένα πολύ όμορφο γκολ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανοίγοντας λογαριασμό στη νέα του καριέρα στην Αγγλία. Ο Στέφανος Τζίμας το έκανε πρώτος σε επίπεδο Λιγκ Καπ, εκεί που χθες βρέθηκαν παρέα και οι δύο στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον στο Εμιρειτς κόντρα στην Άρσεναλ.

Μέσα σε λίγες μέρες έπαιξαν σε δύο από τις κορυφαίες έδρες, όχι απλά του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά του κόσμου ολάκερου. Και κάπως έτσι ο Κωστούλας και ο Τζίμας γίνονται όλο και πιο γνωστοί στο κοινό της Πρέμιερ Λιγκ με μια ομάδα που ειδικεύεται στην εκμετάλλευση ταλέντων.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού έχει ήδη καταγράψει 5 συμμετοχές (94 αγωνιστικά λεπτά) με την φανέλα της Μπράιτον και ένα γκολ, ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ 8 συμμετοχές, με 2 γκολ και 2 ασίστ και 249 αγωνιστικά λεπτά. Και ακόμη είναι στην αρχή και οι δύο τους με την συνέχεια να δείχνει προδιαγεγραμμένη.

Στην Μπράιτον ποντάρουν πολλά πάνω στα δικά μας παιδιά, το έδειξαν δαπανώντας δεκάδες εκατομμύρια για να τους κάνουν δικούς τους, επιβραβεύοντας εμμέσως πλην σαφώς και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι Ακαδημίες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Δεν έτυχε άλλωστε να βγουν αυτά τα παιδιά, πέτυχε.