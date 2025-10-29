Κωστούλας και Τζίμας ξεκινούν βασικοί στο Άρσεναλ – Μπράιτον

«Γαλανόλευκο» επιθετικό δίδυμο για την Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ! Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ δείχνει πόσο εμπιστεύεται τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα, δίνοντάς τους φανέλα βασικού σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «Γλάρους».

Οι δύο Έλληνες επιθετικοί βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση στο «Έμιρεϊτς» με αντίπαλο την Άρσεναλ, για τη φάση των «16» του League Cup Αγγλίας.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον

Μέχρι σήμερα, ο Τζίμας μετράει πέντε συμμετοχές στην Premier League και άλλες δύο στο League Cup, όπου φυσικά είχε σκοράρει και στο ντεμπούτο, πετυχαίνοντας δύο τέρματα κόντρα στην Όξφορντ.

Από την άλλη, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που προέρχεται από το σπουδαίο γκολ του στο «Ολντ Τράφορντ», το πρώτο του στην Premier League (!) έχει δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ισάριθμες στο League Cup.