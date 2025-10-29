Κωστούλας και Τζίμας ξεκινούν βασικοί στο Άρσεναλ – Μπράιτον
Στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ στο «Emirates» για το αγγλικό Λιγκ Καπ, βρίσκονται οι δύο Έλληνες των «γλάρων», Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας.
- Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
- Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο
- Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
«Γαλανόλευκο» επιθετικό δίδυμο για την Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ! Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ δείχνει πόσο εμπιστεύεται τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα, δίνοντάς τους φανέλα βασικού σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «Γλάρους».
Οι δύο Έλληνες επιθετικοί βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση στο «Έμιρεϊτς» με αντίπαλο την Άρσεναλ, για τη φάση των «16» του League Cup Αγγλίας.
Η ενδεκάδα της Μπράιτον
TEAM NEWS! 🚨 Our #ARSBHA starting XI. 👀 pic.twitter.com/nAYoquEWuN
— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 29, 2025
Μέχρι σήμερα, ο Τζίμας μετράει πέντε συμμετοχές στην Premier League και άλλες δύο στο League Cup, όπου φυσικά είχε σκοράρει και στο ντεμπούτο, πετυχαίνοντας δύο τέρματα κόντρα στην Όξφορντ.
Από την άλλη, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που προέρχεται από το σπουδαίο γκολ του στο «Ολντ Τράφορντ», το πρώτο του στην Premier League (!) έχει δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ισάριθμες στο League Cup.
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
- Μπράουνσβαϊγκ – ΠΑΟΚ 88-79: Το πάλεψε αλλά λύγισε ο Δικέφαλος
- Βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-1)
- Πάλεψε η Καρδίτσα αλλά έχασε από τη Μερσίν (81-73)
- Το μήνυμα του Μπιανκόν μετά τα δύο γκολ του Γάλλου κόντρα στον Βόλο
- Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις