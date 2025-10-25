«Τρελάθηκαν»: Οι αναρτήσεις Ελ Κααμπί και Ροντινέι για το γκολ του Κωστούλα στο «Ολντ Τράφορντ» (pics)

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (σ.σ ήττα των Γλάρων με 4-2) και άνοιξε λογαριασμό στην Premier League, με το τέρμα του νεαρού επιθετικού να σχολιάζεται από τους πρώην συμπαίκτες του, Ελ Κααμπί και Ροντινέι.

Ο Μαροκινός επιθετικός και ο Βραζιλιάνος μπακ, οι οποίοι συνυπήρξαν στον Ολυμπιακό με τον Μπάμπη Κωστούλα, «τρελάθηκαν» με το γκολ που πέτυχε ο 18χρονος στράικερ απέναντι στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, με τους δύο άσους των Πειραιωτών να αποθεώνουν τον πρώην συμπαίκτη τους.

«Το πρώτο από τα πολλά…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός, ενώ από την πλευρά του ο Ροντινέι σχολίασε: «Μπράβο, το αξίζει! Κράτα γερά, μ@λ@κ@».

Ο Μπάμπης Κωστούλας, που μέχρι τώρα είχε σκοράρει μόνο σε αγώνα της δεύτερης ομάδας της Μπράιτον στην Premier League 2, εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Μίλνερ και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λάμενς.

Ο Κωστούλας, που μαζί με τον Στέφανο Τζίμα αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν τα πατήματά τους και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή της βρετανικής ομάδας, απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι εξαιρετικός σκόρερ, με τον νεαρό να… αγχώνει, έστω και για λίγο, τους φίλους της Γιουνάιτεντ.