Η ανάρτηση που έκανε ο Κωστούλας μετά το γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Η Μπράιτον δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε 4-2 στο Ολντ Τράφορντ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας στη δεύτερη συμμετοχή του στην Premier League σκόραρε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους», στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, την επομένη του ματς, το απόγευμα της Κυριακής, ο νεαρός επιθετικό έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Κωστούλας: «Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ»

Proud moment scoring my first Premier League goal. Not the result we wanted, but we’ll keep pushing and come back stronger. 💪🔵⚪ #BHAFC pic.twitter.com/q4uiCQ9L50 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) October 26, 2025

«Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», ανέφερε ο νεαρός στράικερ της Μπράιτον.