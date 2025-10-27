Η ανάρτηση που έκανε ο Κωστούλας μετά το γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ο Μπάμπης Κωστούλας μία μέρα μετά το πρώτο γκολ του στην Premier League, έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από ανάρτησή του.
- Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι
- «Ανάρμοστη κίνηση» χαρακτήρισε ο Τραμπ τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
- Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
- Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Η Μπράιτον δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε 4-2 στο Ολντ Τράφορντ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας στη δεύτερη συμμετοχή του στην Premier League σκόραρε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους», στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Μάλιστα, την επομένη του ματς, το απόγευμα της Κυριακής, ο νεαρός επιθετικό έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από ανάρτησή του στα social media.
Κωστούλας: «Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ»
Proud moment scoring my first Premier League goal. Not the result we wanted, but we’ll keep pushing and come back stronger. 💪🔵⚪ #BHAFC pic.twitter.com/q4uiCQ9L50
— Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) October 26, 2025
«Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», ανέφερε ο νεαρός στράικερ της Μπράιτον.
- «Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
- Η απογοητευτική σεζόν του Νεϊμάρ: Η Σάντος, οι τραυματισμοί και τα δεδομένα για το μέλλον του
- Η ανάρτηση που έκανε ο Κωστούλας μετά το γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
- NBA: Πρώτη ήττα για τους Νικς- Νίκη για Μάβερικς και Τίμπεργουλβς (vids)
- Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις