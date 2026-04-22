Στο NBA Draft του 2026 ο Aλέξανδρος Σαμοντούροφ (pic)
O Aλέξανδρος Σαμοντούροφ δήλωσε συμμετοχή στο Draft του NBA για το 2026 θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ πήρε απόφαση να… ανοίξει τα φτερά του και να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό.
Ο διεθνής φόργουορντ όπως ανέφερε ο Τζόναθαν Γκιβόνι, δήλωσε συμμετοχή και επίσημα, διεκδικώντας τις πιθανότητές του για να βρεθεί στην «εκλεκτή» 60άδα παικτών στον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο με φόντο το ΝΒΑ.
Την ίδια ώρα υπάρχει και η προοπτική του NCAΑ, το οποίο δίνει αρκετά χρήματα στους ταλαντούχους παίκτες που αποφασίζουν να αγωνιστούν στις ΗΠΑ και δεν βρίσκουν θέση στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.
Η σχετική ανάρτηση για τον Σαμοντούροφ:
NEWS: Panathinaikos’ Alex Samodurov is declaring for the 2026 NBA Draft, agent Alex Saratsis tells DraftExpress.
The 7-foot, 21-year old power forward is also weighing the college route, where his shot-blocking and floor-spacing would draw significant interest. pic.twitter.com/5gsKdza4HJ
— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2026
Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ανήκει από το 2022 στον Παναθηναϊκό και έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα (2024), τη Euroleague (2024) και δύο φορές το Κύπελλο Ελλάδας (2025,2026) με τους Πράσινους.
Φέτος και λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που έχει αντιμετωπίσει δεν έχει καταφέρει να βρει πολύ χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον του Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο προπονητή, πάντως, να έχει αναφερθεί πολλές φορές με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό φόργουορντ του Τριφυλλιού.
Ο Σαμοντούροφ θα προσπαθήσει μέσω της διαδικασίας του draft να βρει μια θέση στον μαγικό κόσμο του NBA, αν και γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, καθώς το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Ο ίδιος, ωστόσο, είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τις πιθανότητές του.
