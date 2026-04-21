Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».
Η αλήθεια είναι πως σε Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη Euroleague έχουμε δει σχεδόν τα πάντα. Κανονική διάρκεια, προημιτελικό, ημιτελικό, μικρό τελικό. Μόνο μεγάλο τελικό δεν έτυχε να δούμε στα 30+ χρόνια κυριαρχίας των δύο ελληνικών συλλόγων. Μπας και ήρθε η ώρα να το δούμε και αυτό στο ΟΑΚΑ; Δεν είναι απίθανο.
Για την ακρίβεια είναι πλέον το μόνο πιθανό στη φετινή διαδρομή. Μόνο τελικό Euroleague μπορούν να παίξουν αντίπαλοι έπειτα από την αποψινή πρόκριση του Παναθηναϊκού σε βάρος της Μονακό. Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας και σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν ημιτελικό στο φάιναλ φορ με τον νικητή του Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Ολυμπιακός περιμένει την Παρασκευή από την αναμέτρηση Μονακό-Μπαρτσελόνα/Ερυθρός Αστέρας το ζευγάρι του για τους «8». Και με πλεονέκτημα έδρας αν περάσει θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς Φενέρ-Ζαλγκίρις. Άρα λοιπόν οι δύο τους; Μόνο σε τελικό αιωνίων στο ΟΑΚΑ. Μήπως ήρθε η ώρα;
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
