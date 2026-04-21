Euroleague: Ποια ομάδα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στα play offs – Ημέρες και ώρες των αγώνων
Ο Παναθηναϊκός προκρίχθηκε στα play offs της Euroleague. Αυτή είναι η επόμενη αντίπαλος και το πλήρες πρόγραμμα των επόμενων αγώνων του
Ο Παναθηναϊκός ήταν καθολικά ανώτερος της Μονακό, επί 40 λεπτά κυριάρχησε και επικράτησε με σκορ 87-79 στο «T-Center» για το play in tournament, κατακτώντας την πρόκριση για τα play offs της Euroleague.
Εκεί πέρασε ως 7ο το «τριφύλλι» και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια, με στόχο τις τρεις νίκες και την πρόκριση στο Final Four το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ (22-24/5).
Τα πρώτα δύο ματς της σειράς θα διεξαχθούν στην Ισπανία, στην υπερσύγχρονη «Roig Arena». Το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 21:45 ώρα Ελλάδος. Η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει την Πέμπτη την ίδια ώρα (30/4, 21:45). Η σειρά θα γυρίσει στο ΟΑΚΑ στις 5/6 του Μάη και αν χρειαστεί στις 7/8 του μηνός.
Αν χρειαστεί και Game 5 τότε αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/13/5.
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague:
Game 1
- Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (28/4, 21:00)
- Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)
Game 2
- Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (30/4, 21:00)
- Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)
Game 3 (5/6 Μαΐου)
- Νικητής Play-In – Ολυμπιακός
- Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
- Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστούν)
- Νικητής Play-In – Ολυμπιακός
- Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
- Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστούν)
- Ολυμπιακός – Νικητής Play-In
- Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- Euroleague: Ποια ομάδα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στα play offs – Ημέρες και ώρες των αγώνων
