Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια
Euroleague 21 Απριλίου 2026, 08:48

Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό (21/4, 21:00) στο Telekom Center Athens για τα play in της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens για τα play in της Euroleague.

Σε περίπτωση που οι Πράσινοι επικρατήσουν των Μονεγάσκων, τότε θα προκριθούν στα playoffs, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Αν όμως ηττηθούν, τότε παίζουν με το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και θέλουν τη νίκη για την 8η θέση. Και έτσι θα βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού.

«Σχεδόν» πάνοπλος ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μονακό – Ποιος δεν θα είναι διαθέσιμος

Η ομάδα προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (20/4), με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν να βλέπει όλους τους διαθέσιμους παίκτες να ακολουθούν το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα.

Ο μοναδικός απόντας παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος είναι στα πιτς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν και του Οσμάν

Ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Ο Τσέντι Όσμαν για τον αγώνα με τους Μονεγάσκους: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Αποδεκατισμένη η Μονακό στο Telekom Center Athens

Οι Μονεγάσκοι αναμένεται να παραταχθούν ξανά με αρκετές απουσίες στο ρόστερ τους.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν μόλις οκτώ διαθέσιμοι παίκτες για τον αγώνα κόντρα στους Πράσινους, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να μετράει τρεις ηχηρές απουσίες.

Για τους Μονεγάσκους, εκτός θα είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στη γάμπα και θα παραμείνει στα πιτς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε θα επιστρέψει.

Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και οι Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Τέρι Τάρπεϊ, σε μία περίοδο που η συνεισφορά κάθε παίκτη είναι σημαντική, αφού πλέον, διακυβεύεται η πρόκριση στα playoffs και κατ’ επέκταση το εισιτήριο για το Final Four.

Με βάση τις απουσίες το ρόστερ των οκτώ παικτών της Μονακό, διαμορφώνεται ως εξής: Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Μάθιου Στραζέλ και Μάικ Τζέιμς στην περιφέρεια, οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Άλφα Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις με Κεβάριους Χέις στη frontline.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι:

«Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών.

Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.

Θα είμαστε το αουτσάιντερ ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Ο Ουίλμπεκιν έκανε αναδρομή στο παρελθόν – Τι είπε για την απόλυση του Σφαιρόπουλου από τη Μακάμπι
Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

