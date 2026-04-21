Παναθηναϊκός – Μονακό: «Τελικός» στο ΟΑΚΑ για το play in με… φόντο τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens για τα play in της Euroleague.

Σε περίπτωση που οι Πράσινοι επικρατήσουν των Μονεγάσκων, τότε θα προκριθούν στα playoffs, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Αν όμως ηττηθούν, τότε παίζουν με το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και θέλουν τη νίκη για την 8η θέση. Και έτσι θα βρεθούν στον δρόμο του Ολυμπιακού.

«Σχεδόν» πάνοπλος ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μονακό – Ποιος δεν θα είναι διαθέσιμος

Η ομάδα προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (20/4), με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν να βλέπει όλους τους διαθέσιμους παίκτες να ακολουθούν το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα.

Ο μοναδικός απόντας παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος είναι στα πιτς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν και του Οσμάν

Ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Ο Τσέντι Όσμαν για τον αγώνα με τους Μονεγάσκους: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Αποδεκατισμένη η Μονακό στο Telekom Center Athens

Οι Μονεγάσκοι αναμένεται να παραταχθούν ξανά με αρκετές απουσίες στο ρόστερ τους.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν μόλις οκτώ διαθέσιμοι παίκτες για τον αγώνα κόντρα στους Πράσινους, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να μετράει τρεις ηχηρές απουσίες.

Για τους Μονεγάσκους, εκτός θα είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στη γάμπα και θα παραμείνει στα πιτς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε θα επιστρέψει.

Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και οι Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Τέρι Τάρπεϊ, σε μία περίοδο που η συνεισφορά κάθε παίκτη είναι σημαντική, αφού πλέον, διακυβεύεται η πρόκριση στα playoffs και κατ’ επέκταση το εισιτήριο για το Final Four.

Με βάση τις απουσίες το ρόστερ των οκτώ παικτών της Μονακό, διαμορφώνεται ως εξής: Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Μάθιου Στραζέλ και Μάικ Τζέιμς στην περιφέρεια, οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Άλφα Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις με Κεβάριους Χέις στη frontline.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι:

«Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών.

Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας το Σάββατο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.

Θα είμαστε το αουτσάιντερ ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».