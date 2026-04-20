Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20 Απριλίου 2026, 16:01

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού για τα play in (21/4,21:00) κόντρα στη Μονακό και υπογράμμισε ότι οι «Πράσινοι» δεν σκέφτονται τη δεύτερη ευκαιρία και το παιχνίδι θα έχει χαρακτήρα τελικού.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πορεία του Ολυμπιακού στην regular season και υπογράμμισε ότι οι Ερυθρόλευκοι χάραξαν μία σπουδαία πορεία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Για το ροτέισιον της Μονακό: «Αύριο δεν θα παίξουν 8 παίκτες. Θα παίξουν με πλήρες ρόστερ. Είναι διαφορετικό αυτό. Έχουν 7-8 παίκτες που μπορούν να παίξουν εύκολα, αλλά μαθαίνω ότι θα παίξουν πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τη διαδικασία του play-in: «Φυσικά θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα πλέι οφ. Φέτος ήταν μικρές οι διαφορές. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη, Την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final 4».

Για τον ανταγωνισμό στην Ευρωλίγκα: «Είναι μια σπουδαία σεζόν στην Ευρωλίγκα, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί».

Για το αν είναι κλειδί η συνέπεια για να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final 4: «Η καλύτερη ομάδα θα φανεί στο παρκέ. Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final 4. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs».

Για το feeling που έχει: «Είμαστε έτοιμοι».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και μεταξύ άλλων, μίλησε σε συνέντευξή του για την περίοδο που απολύθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από τη Μακάμπι.

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

