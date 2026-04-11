Κριτική στο εξωτερικό για τον Αταμάν: «Κλασική τακτική για να μην κρίνουν τον ίδιο» (vids)

Τα όσα ειπώθηκαν από τον Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια δεν πέρασαν ασχολίαστα από το BasketNews, με τους Γκίτις Μπλαζεβίτσιους και Ντονάτας Ουρμπόνας να σχολιάζουν τις ατάκες του Τούρκου τεχνικού για τους Λέικερς, αλλά και τον ντόρο που προκλήθηκε για τα αποδυτήρια των προπονητών του Πράσινων.

Τον λόγο πήρε πρώτα ο Μπλαζεβίτσιους: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά είναι τα σχόλιά του μετά από ένα παιχνίδι όπου χάνεις με 18 πόντους και πραγματικά υπερέχουν απέναντί σου σε κάθε τομέα. Και ακούμε αυτές τις δικαιολογίες:

“Όχι, δεν φταίει η ομάδα μας που ήταν κακή” ή που δεν προετοίμασε το σωστό πλάνο. Όχι, “η Βαλένθια ήταν τόσο καλή που θα μπορούσε να κερδίσει τους Λέικερς”», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Γιατί τους Λέικερς; Οι Λέικερς μόλις έχασαν τους Λούκα και Όστιν Ριβς και δεν έχουν καλή άμυνα ούτως ή άλλως».

Μάλιστα, ο Μπλαζεβίτσιους θεωρεί πως τα όσα έγιναν με τα αποδυτήρια της ομάδας στην Ισπανία είχαν τον ίδιο σκοπό. «Επίσης, η ιστορία με την αποθήκη… “Ο Τσους Μπουένο θα πρέπει να έρθει να ελέγξει τα αποδυτήρια των προπονητών μας επειδή μοιάζουν με αποθήκη”», τόνισε.

Την ίδια ώρα θέση για το εν λόγω ζήτημα πήρε και ο Ουρμπόνας που συμπλήρωσε: «Είδα το βίντεο στα social media, γράφει κυριολεκτικά “αποθήκη” στον τοίχο και είναι όντως πολύ μικρό, αλλά εκπλήσσομαι που αυτό είναι το θέμα συζήτησης μετά το παιχνίδι. Ειδικά με τη σημασία που έχουν οι αγώνες τώρα στην EuroLeague, όπου κάθε παιχνίδι είναι “ζωής ή θανάτου” για το πλεονέκτημα έδρας, την πρώτη εξάδα ή τα play-in, και εμείς μιλάμε για μια αποθήκη».

Τέλος, ο Μπλαζεβίτσιους ανέφερε ευθέως τη στάση του Αταμάν πως είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η συζήτηση και να… φύγει από τα αίτια της ήττας. «Είναι η κλασική τακτική αποπροσανατολισμού του Αταμάν. Μην κρίνετε εμένα, μην κοιτάτε την απόδοση της ομάδας, φταίνε τα αποδυτήρια και φυσικά η Βαλένθια που είναι επιπέδου NBA και γι’ αυτό χάσαμε», τόνισε.