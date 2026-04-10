«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.
«Άξιζαν 100% τη νίκη. Εμείς παλέψαμε, αλλά πιστεύω ότι απόψε η Βαλένθια μπορούσε να κερδίσει ακόμα και τους Λος Άντζελες Λέικερς». Αυτά ήταν μερικά από τα σχόλια του Εργκίν Αταμάν για την τελευταία αντίπαλό του στη Euroleague, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν φάνηκε να τα δέχθηκε.
Για κοπλιμέντο το ξεκίνησε ο Τούρκος τεχνικός, αλλά δεν του… βγήκε, αφού αυτό που είπε και κυρίως ο τρόπος που το είπε, φάνηκε σαν να εννούσε ότι η Βαλένθια ήταν τόσο τυχερή και εύστοχη σε αυτό το ματς που ακόμη και οι Λέικερς δεν θα τη νικούσαν. Βεβαίως, κάτι τέτοιο αντιλήφθηκε και ο προπονητής της μετά το ματς και φρόντισε να δώσει την απάντησή του στην συνέντευξη Τύπου.
Η απάντηση του Μαρτίνεθ στον Αταμάν
«Με ρωτάτε γι’ αυτό, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχουμε ως προπονητές. Θέλετε να σας δώσω έναν τίτλο; Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι ένα ακατάλληλο σχόλιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα», ανέφερε αρχικά ο προπονητής των «νυχτερίδων» και πρόσθεσε:
«Δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα σε ένα σχόλιο που στην ουσία αφορά την αποδοχή της ήττας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους κερδίσαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους νικούσαμε ξανά μεθαύριο. Είναι μια σπουδαία ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες».
Με αυτό τον τρόπο, ο Μαρτίνεθ ήθελε να κρατήσει χαμηλά την… μπάλα και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του: «Είμαστε μια ταπεινή ομάδα, σχεδόν όλοι κάνουμε το ντεμπούτο μας σε αυτή τη διοργάνωση. Το να λέγονται τέτοια πράγματα… Απόλυτος σεβασμός στον αντίπαλο κόουτς, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει».
