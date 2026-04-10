Αταμάν: «Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Euroleague»

Λιτό σχόλιο από τον Εργκίν Αταμάν μετά τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, με τον Τούρκο προπονητή να μην έχει διάθεση για πολλά λόγια. Έβγαλε το καπέλο πάντως στις «νυχτερίδες» τονίζοντας πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Euroleague.

Όσα είπε ο Αταμάν:

«Παίξανε πολύ καλό μπάσκετ, 100% άξιζαν τη νίκη. Νομίζω μέχρι στιγμής παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, συγχαρητήρια για την εμφάνισή τους».

Μαρτίνεθ: «Παίξαμε εξαιρετικά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ έμπειρο κόουτς»

«Παίξαμε εξαιρετικά, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ έμπειρο κόουτς. Έκαναν αλλαγές στην άμυνά τους, όμως προσαρμοστήκαμε. Συνεχίσαμε σε καλό ρυθμό, χαιρόμαστε τη στιγμή και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, προέχει το ματς με τη Μάλαγα για την Ισπανία , πρέπει να είμαστε σε καλό επίπεδο πνευματικά και σωματικά», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Βαλένθια.