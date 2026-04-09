Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84: Έχασε και έμπλεξε

Τη νίκη της χρονιάς (του) έψαχνε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια για να σώσει στο φινάλε την κατάταξη. Ο χαρακτήρας τελικού όμως έμεινε στα λόγια. Πάρτι έκαναν οι Νυχτερίδες κόντρα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν . Με κατοστάρα και άνεση σε μια εξέλιξη που για τους κυπελλούχους Ελλάδας είναι μεγάλο μπλέξιμο. Γιατί; Διότι ο Παναθηναϊκός πλέον το πιθανότερο είναι ακόμη και αν νικήσει την Εφές την τελευταία αγωνιστική δύσκολα θα αποφύγει τα play in. Κατάταξη από 7 και … κάτω

Λίγο νωρίτερα η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στη Σόφια και οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85, κάνοντας «δώρο» στον Παναθηναϊκό. Έριξαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο 22-14 και η πέμπτη θέση άνοιξε για τους Πράσινους, οι οποίοι με 2/2 με Βαλένθια και Εφές θα μπορούσαν σε περίπτωση τετραπλής ισοβαθμίας με Φενέρ, Χάποελ και Ρεάλ στις 23 νίκες να ανέβουν μέχρι και στην τετράδα.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έπαιξε το μπάσκετ της, με υψηλούς ρυθμούς και σκορ, με αποτέλεσμα να παίρνουν γρήγορα προβάδισμα. Οι Νυχτερίδες βλέπαν τη μπασκέτα… βαρέλι, έχοντας στο ημίχρονο 10/22 τρίποντα, ενώ στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου είχαν 9/15. Βέβαια οι Πράσινοι μπόρεσαν και ακολούθησαν τη Βαλένθια, αν και είχαν μόλις 4/13 τρίποντα.

Με 15/25 δίποντα και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε καλή μέρα, κράτησαν τη διαφορά στους 9 πόντους και ο Αμερικανός σταρ μετά είκοσι αγωνιστικά λεπτά πήγε στα αποδυτήρια με 13 πόντους, ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του αλλά και του αγώνα. Από τους γηπεδούχους, ο Νέιθαν Ρίβερς έμεινε στους 12 ενώ ο Μπράνκο Μπαντιό πέτυχε 11 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μοντέρο πήρε τα ηνία της επίθεσης για τη Βαλένθια, τελειώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους και 7 ασίστ, παίρνοντας τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Ο Ρίβερς σταμάτησε στους 16, ο Μπαντιό στους 14 και οι Τέιλορ, Πουέρτο και Κοστέλο πρόσθεσαν από 10. Όσο για τον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο τέταρτο δεκάλεπτο και βρέθηκε γρήγορα πίσω με διψήφια διαφορά. Ο Χέις-Ντέιβις τελείωσε με 19 πόντους, ο Οσμάν με 16, ενώ ο Ναν σε κακό βράδυ πέτυχε μόνο 8.

Έτσι η ομάδα του Μαρτίνεθ ανέβηκε στις 24 νίκες και πλέον με μια αγωνιστική να απομένει, θα ταξιδέψει στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει το Ντουμπάι και να κλειδώσει την δεύτερη θέση. Ρεάλ και Φενέρ ακολουθούν με 23 νίκες, στις 22 η πέμπτη Χάποελ και έπειτα ο Παναθηναϊκός και η Ζαλγκίρις με 21, με τους Λιθουανούς όμως να έχουν ένα λιγότερο ματς. Την Παρασκευή 10/4 θα αναμετρηθούν με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι ενώ για να κλείσει η κανονική διάρκεια, η ομάδα του Μασιούλις θα υποδεχτεί την Παρί στο Κάουνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πουέρτο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 16 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πραντίγια 2, Κι 8 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 22 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Μουρ, Σακό 2 (5 ριμπάουντ), Τόμσπον 8 (2/4 τρίποντα), Κοστέλο 10 (1), Νογκιές

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (2 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 16 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 19 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 8 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (0/3 τρίποντα,7 ριμπάουντ)