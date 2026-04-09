Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84: Έχασε και έμπλεξε
Euroleague 09 Απριλίου 2026, 23:40

Η Βαλένθια έκανε πάρτι και ο Παναθηναϊκός έμπλεξε για τα καλά μια στροφή πριν το φινάλε.

Τη νίκη της χρονιάς (του) έψαχνε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια για να σώσει στο φινάλε την κατάταξη. Ο χαρακτήρας τελικού όμως έμεινε στα λόγια. Πάρτι έκαναν οι Νυχτερίδες κόντρα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν . Με κατοστάρα και άνεση σε μια εξέλιξη που για τους κυπελλούχους Ελλάδας είναι μεγάλο μπλέξιμο. Γιατί; Διότι ο Παναθηναϊκός πλέον το πιθανότερο είναι ακόμη και αν νικήσει την Εφές την τελευταία αγωνιστική δύσκολα θα αποφύγει τα play in. Κατάταξη από 7 και … κάτω

Λίγο νωρίτερα η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στη Σόφια και οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85, κάνοντας «δώρο» στον Παναθηναϊκό. Έριξαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο 22-14 και η πέμπτη θέση άνοιξε για τους Πράσινους, οι οποίοι με 2/2 με Βαλένθια και Εφές θα μπορούσαν σε περίπτωση τετραπλής ισοβαθμίας με Φενέρ, Χάποελ και Ρεάλ στις 23 νίκες να ανέβουν μέχρι και στην τετράδα.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έπαιξε το μπάσκετ της, με υψηλούς ρυθμούς και σκορ, με αποτέλεσμα να παίρνουν γρήγορα προβάδισμα. Οι Νυχτερίδες βλέπαν τη μπασκέτα… βαρέλι, έχοντας στο ημίχρονο 10/22 τρίποντα, ενώ στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου είχαν 9/15. Βέβαια οι Πράσινοι μπόρεσαν και ακολούθησαν τη Βαλένθια, αν και είχαν μόλις 4/13 τρίποντα.

Με 15/25 δίποντα και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σε καλή μέρα, κράτησαν τη διαφορά στους 9 πόντους και ο Αμερικανός σταρ μετά είκοσι αγωνιστικά λεπτά πήγε στα αποδυτήρια με 13 πόντους, ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του αλλά και του αγώνα. Από τους γηπεδούχους, ο Νέιθαν Ρίβερς έμεινε στους 12 ενώ ο Μπράνκο Μπαντιό πέτυχε 11 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μοντέρο πήρε τα ηνία της επίθεσης για τη Βαλένθια, τελειώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους και 7 ασίστ, παίρνοντας τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Ο Ρίβερς σταμάτησε στους 16, ο Μπαντιό στους 14 και οι Τέιλορ, Πουέρτο και Κοστέλο πρόσθεσαν από 10. Όσο για τον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο τέταρτο δεκάλεπτο και βρέθηκε γρήγορα πίσω με διψήφια διαφορά. Ο Χέις-Ντέιβις τελείωσε με 19 πόντους, ο Οσμάν με 16, ενώ ο Ναν σε κακό βράδυ πέτυχε μόνο 8.

Έτσι η ομάδα του Μαρτίνεθ ανέβηκε στις 24 νίκες και πλέον με μια αγωνιστική να απομένει, θα ταξιδέψει στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει το Ντουμπάι και να κλειδώσει την δεύτερη θέση. Ρεάλ και Φενέρ ακολουθούν με 23 νίκες, στις 22 η πέμπτη Χάποελ και έπειτα ο Παναθηναϊκός και η Ζαλγκίρις με 21, με τους Λιθουανούς όμως να έχουν ένα λιγότερο ματς. Την Παρασκευή 10/4 θα αναμετρηθούν με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι ενώ για να κλείσει η κανονική διάρκεια, η ομάδα του Μασιούλις θα υποδεχτεί την Παρί στο Κάουνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πουέρτο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 16 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πραντίγια 2, Κι 8 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 22 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Μουρ, Σακό 2 (5 ριμπάουντ), Τόμσπον 8 (2/4 τρίποντα), Κοστέλο 10 (1), Νογκιές

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (2 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 16 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 19 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 8 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (0/3 τρίποντα,7 ριμπάουντ)

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 09.04.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Οι συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ περιμένουν πώς και πως για να δουν από κοντά τον Βούλγαρο διεθνή, με τους υπεύθυνους του γηπέδου να ανοίγουν και το πάνω διάζωμα.

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Στη Σόφια για να «κλειδώσει» την πρωτιά ο Ολυμπιακός – «Τελικός» στη Roig Arena για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια
Euroleague 09.04.26

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν Μεγάλη Πέμπτη (9/4), απέναντι σε Χάποελ και Βαλένθια αντίστοιχα για την 37η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Euroleague.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

