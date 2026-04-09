«Ερυθρόλευκο» πάρτι στην κατακόκκινη Σόφια! Περίπου 12.000 οπαδοί (ανάμεσά τους και πάρα πολλοί Έλληνες) απόλαυσαν μπάσκετ και είδαν τον Ολυμπιακό να επικρατεί με σκορ 89-85 της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Επέστρεψε… δριμύτερος ο Μουσταφά Φαλ μετά από 307 ημέρες απουσίας λόγω του τραυματισμού του

Οι Πειραιώτες, που ανέβηκαν στο 25-12, απέκτησαν οριστικά και μαθηματικά πλεονέκτημα έδρας στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ πλέον σφιχταγκαλιάζουν για δεύτερη σερί σεζόν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, όπως και πέρσι. Με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ την τελευταία αγωνιστική την κατακτούν σίγουρα. Ακόμη και με ήττα πιθανότατα και πάλι πρώτοι θα είναι πάντως.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς, πετυχαίνοντας έντεκα σερί πόντους με τους Μπράιαντ, Οτούρου και Μίτσιτς για το αρχικό 11-0 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Ολυμπιακός συνήλθε από αυτή την… παγωμάρα των πρώτων λεπτών χωρίς καλάθι και ο Μιλουτίνοφ σκόραρε τους πρώτους πόντους των Πειραιωτών με βολές.

Μάλκολμ και Μίτσιτς ευστόχησαν για το 16-5, αλλά οι Ντόρσεϊ, Χολ και Τζόσεφ μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (16-15), με τον Γουόρντ να βάζει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με τρίποντο (16-18) και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ (16-20) να διαμορφώνει ένα σερί 0-15 από πλευράς «ερυθρόλευκων». Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τη διαφορά στο +4 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα (18-22).

Πόντο-πόντο πήγε η δεύτερη περίοδος σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα. Ο Τζόουνς έβαλε μπροστά τη Χάποελ με τρίποντο (39-36), αλλά ΜακΚίσικ και Πίτερς χάρισαν νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό για το 41-42. Εν τέλει το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με ένα φοβερό buzzer beater κάρφωμα του Χολ έπειτα από επαναφορά του Γουόκαπ και έληξε με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με +3 (48-51).

Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έκαναν το 50-56 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, αλλά οι Μίτσιτς και Οτούρου μείωσαν στους δύο (54-56). Ντόρσεϊ με τρίποντο και Μιλουτίνοφ με κάρφωμα έφεραν το +5 για το 58-63, ο Μπράιαντ μείωσε σε 61-63 και ο Ολυμπιακός συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου να έχει προβάδισμα 2-3 πόντων, μέχρι ο Παπανικολάου με τρίποντο διαμορφώσει το 67-73 στο 30′.

Ο αρχηγός το πήρε από εκεί που το άφησε για το 69-76, ο Μπράιαντ μείωσε στον πόντο (79-80), αλλά οι Τζόσεφ και Ντόρσεϊ έδωσαν… ανάσα για το +5 στο 35′ (79-84). Ο Μπράιαντ πέτυχε τρίποντο για το 82-84, αλλά ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 82-86. Ο Μίτσιτς διαμόρφωσε το 84-86, ο Ντόρσεϊ έβαλε μία βολή για το 85-89 (ενώ είχε προηγηθεί μία χαμένη βολή του Οτούρου) και εν τέλει ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (0/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπλέικνι 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπράιαντ 15 (6/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οντιάσε 8 (4/5 δίποντα), Μίτσιτς 14 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαλ (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ σε 12:03), Βεζένκοβ 10 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 τρίποντα), Ντόρσεϊ 23 (5/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 11 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (3/3 δίποντα, 3/3 βολές), Τζόσεφ 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ασίστ), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3.