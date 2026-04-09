Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε μετά από 307 ημέρες με εντυπωσιακή τάπα στον Μίσιτς (vid)

Μουστάφα Φαλ, η επιστροφή! Μετά από 307 ημέρες από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί, ο Γάλλος σέντερ αγωνίζεται ξανά με τα Ερυθρόλευκα στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ήδη κατάφερε να προσφέρει θέαμα.

Στο πρώτο του ματς μετά από 10 μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, ο Φαλ «κατέβασε τον γενικό» στον Βασίλιε Μίσιτς, καθώς έκανε μία εντυπωσιακή τάπα στον Σέρβο αστέρα, που επιχείρησε lay up.

Δείτε τη φάση

First game in 10 months and doing that 👀👀 Moustapha Fall returns in style 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/UtVphvnnYk — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Ο Μουσταφά Φαλ εδώ και μερικές εβδομάδες προπονούνταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς να αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε αγωνιστεί. Αυτό έγινε στο αποψινό ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Ο Φαλ μπήκε στην αρχή της δεύτερης περιόδου στη θέση του Ντόντα Χολ, 7:46 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην «8888 Αρένα», με τον Γάλλο σέντερ, μάλιστα, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ να… σβήνει τα φώτα στον Βασίλιε Μίτσιτς με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακή η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ, που μπήκε στην 12άδα μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς και δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.