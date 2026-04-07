Αταμάν: «Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα πλέι οφ»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, παραμένοντας δυναμικά στο κόλπο για την εξάδα. Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του έπαιξε έξυπνα στην άμυνα, ότι γύρισε την μπάλα στην επίθεση, ενώ επισήμανε ότι με 2/2 οι Πράσινοι θα είναι στα πλέι οφ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:

«Παίξαμε πολύ έξυπνα. Παίξαμε πολύ έξυπνα στην άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε σωστές επιλογές. Είχαμε τον ρυθμό του αγώνα. Ήταν σημαντικό ότι λειτούργησε καλά η άμυνα στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα. Πήραμε μία σημαντική νίκη και τη διαφορά. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Βαλένθια. Να ετοιμαστούμε για αυτό».

Για το αν ο Παναθηναϊκός κρατάει την μοίρα του στα χέρια του: «Δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Θέλουμε ακόμα μία νίκη σίγουρα για τις 2. Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε στα πλέι οφ. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υπολογισμούς, πρέπει να επικεντρωθούμε στην Βαλένθια».

«Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε την ποιότητα, ότι μπορούμε να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια. Παίξαμε πολύ καλά για 35 λεπτά. Κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση και παλέψαμε με μια ομάδα που διεκδικεί την ίδια θέση με εμάς, είναι ανταγωνίστριά μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Κώστας Σλούκας.

Ενώ ο Τζέντι Όσμαν πρόσθεσε: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για εμάς. Αυτό το ματς ήταν τεράστιας σημασίας για εμάς, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο “πρέπει”. Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ. Ακολουθεί ένα δύσκολο ματς με την Βαλένθια, που είναι εκπληκτική. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως και σήμερα».

Για το αν πιστεύει η ομάδα πως μπορεί να κερδίσει τους πάντες: «Έχουμε εξαιρετική ομάδα. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στην σεζόν. Αν πιστέψουμε πως μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι, θα κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Έτσι πρέπει να παίζουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε ματς που έρχεται».