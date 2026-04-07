Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93: Έσπασε την «κατάρα» και πάει για 6άδα!
Euroleague 07 Απριλίου 2026, 23:21

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε μετά από 14 σερί ήττες στη Βαρκελώνη και πλέον πάει ολοταχώς για 6άδα.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ του Ιτούδη, ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για την 36η αγωνιστική της Euroleague, πήρε διπλό στο και έσπασε το σερί 14 ηττών στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Διέσυρε τη Μπαρτσελόνα με 93-79 και ανέβηκε στις 21 νίκες, αφήνοντας την ομάδα του Πασκουάλ στις 20 και πλέον βλέπει εξάδα.

Η Ζαλγκίρις λίγο νωρίτερα υποδέχτηκε τη Ντουμπάι στο Κάουνας και ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, πλήρωσε το κακό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς με επιμέρους σκορ 38-12 έφυγε με το διπλό και έριξε την ομάδα του Τόμας Μασιούλις στις 15 ήττες.

Οι Λιθουανοί λοιπόν έκαναν «δώρο» στο «Τριφύλλι», δίνοντας του την ευκαιρία να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας, με νίκη στη Βαρκελώνη. Και έτσι έγινε. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια την Πέμπτη 9/4 στην Ισπανία κι έπειτα θα επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όπου θα φιλοξενήσει την Αναντολού Εφές.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε δυναμικά, με τον Τσέντι Οσμάν να πετυχαίνει 9 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντο ανέβηκε στους 12 και έγραψε το 10-20. Οι Μάιλς Νόρις και Μάιλς Κέιλ μείωσαν στο τέλος του δεκαλέπτου με τρία σερί τρίποντα και ο Τζόελ Πάρα με δύο βολές έκανε το 23-27.

Στη δεύτερη περίοδο ο Κώστας Σλούκας πήρε μπρος και με 6 συνεχόμενους πόντους και μία ασίστ ανέβασε γρήγορα τη διαφορά στους 13. Μετά από τάιμ άουτ του Τσάβι Πασκουάλ, οι Μπλαουγκράνα ευστόχησαν σε δύο σουτ πίσω από τα 6,75 κάνοντας το 31-40, όμως οι Πράσινοι με κρεσέντο στα τελευταία δύο λεπτά του ημιχρόνου, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18 πόντων (38-55). Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τσέντι Όσμαν ήταν οι πρώτοι σκόρερ των Πρασίνων στο πρώτο εικοσάλεπτο, με 12 πόντους ο καθένας, ενώ ο Μάιλς Νόρις σταμάτησε στους 13 με 3/4 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τελείωσε την υπόθεση νίκη, φτάνοντας τη διαφορά στους 31 πόντους, με τον Οσμάν στους 21 και τους Ναν και Χέις-Ντέιβις να γίνονται διψήφιοι με 11. Η Μπαρτσελόνα με 9/20 δίποντα και 9/27 τρίποντα δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να βρει σκορ, τελειώνοντας την περίοδο με μόλις 11 πόντους, μπροστά στους 25 του Παναθηναϊκού.

Στην τελευταία περίοδο, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να μειώσει και εν τέλει έχασε με 14, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας των δυο τους, ενώ η εξάδα μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 10 (2/7 τρίποντα), Μάρκος 2 (7 ασίστ), Κέιλ 10 (2/4 τρίποντα), Νόρις 15 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βέσελι, Μπριθουέλα 2 (5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σενγκέλια 10, Πάρα 18 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6 (2 ασίστ), Όσμαν 21(3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σλούκας 12 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (2/6 τρίποντα), Γκραντ 2, Ναν 14 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθο), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

