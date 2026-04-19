Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στο ματς με τη Μονακό στα play in (pic)
Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center στον κρίσιμο αγώνα του Παναθηναϊκό με τη Μονακό για τα play in της Euroleague (21/4, 21:00).
Δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο Telekom Center Athens στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό (21/4,21:00) για τα play in της Euroleague.
Η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, καθώς τα «μαγικά χαρτάκια» εξαντλήθηκαν με τους φιλάθλους να σπεύδουν στο πλευρό της ομάδας για την κρίσιμη μάχη με τους Μονεγάσκους με φόντο το εισιτήριο στα Playoffs.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με τη Μονακό
SOLD OUT 💥🏠
The message is clear: The road to the Playoffs goes through a green hell! ☘️
In 24 hours time, you’ve ensured that Tuesday’s battle against @ASMonaco_Basket will be played in a deafening atmosphere. 🔥
The 6th player is ready. Let’s get this W together #PAOFans!… pic.twitter.com/NhYM7tKenR
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 18, 2026
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που επικρατήσει ο Παναθηναϊκός της Μονακό, τότε παίρνει την 7η θέση και παίζει με τη Βαλένθια στα playoffs. Αν όμως ηττηθεί, τότε παίζει με το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και θέλει τη νίκη για την 8η θέση. Και έτσι θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού.
