Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός
Η διοργανώτρια αρχή της Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Game 1 και Game 2 των playoffs. Σε αυτά συμμετέχει ο Ολυμπιακός, που προκρίθηκε ως πρώτος στη regular season, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στα playin για να βρεθεί εκεί.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ με αντίπαλο που περιμένει από τα playin στις 28 κα 30 Απριλίου στις 21:00. Μάλιστα, σε περίπτωση που προκριθεί στα playoffs και αυτή του Εργκίν Αταμάν θα αγωνιστεί τις ίδιες ημέρες. Οι μέρες και ώρες για τα επόμενα ματς της σειράς θα αποφασιστούν και θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.
Υπενθυμίζεται πως, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μονακό την προσεχή Τρίτη (21/4, 21:00) στο Telekom Center Athens για τα playin
Πώς θα βρεθούν αντιμέτωποι οι «αιώνιοι» στα playoffs
Καταρχάς να σημειωθεί πως σε περίπτωση που το βράδυ της Τρίτης (21/4) επικρατήσει ο Παναθηναϊκός της Μονακό, τότε παίρνει την 7η θέση και παίζει με τη Βαλένθια στα playoffs. Αν όμως ηττηθεί, τότε παίζει με το νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και θέλει τη νίκη για την 8η θέση. Και έτσι θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού.
Το πρόγραμμα των playoffs της Euroleague
Game 1
Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (28/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)
Βαλένθια – Νικητής Play-In (28/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)
Game 2
Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (30/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)
Βαλένθια – Νικητής Play-In (30/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)
Game 3 (5/6 Μαΐου)
Νικητής Play-In – Ολυμπιακός
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
Νικητής Play-In – Βαλένθια
Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστούν)
Νικητής Play-In – Ολυμπιακός
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης
Νικητής Play-In – Βαλένθια
Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστούν)
Ολυμπιακός – Νικητής Play-In
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ
Βαλένθια – Νικητής Play-In
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις