Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε, επικράτησε της αποδεκατισμένης Μονακό των 8 παικτών με 87-79 και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague, εκεί οπού τον περιμένει η Βαλένθια. Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος αποτέλεσε τον άσσο στο μανίκι του Εργκίν Αταμάν, καθώς αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 21 πόντους, τρομερή ευστοχία και παρέμεινε αλάνθαστος σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη, «one-man show» από τον Μάικ Τζέιμς των 25 πόντων και των 7 ασίστ, όμως δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στο διπλό και τώρα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή είτε την Μπαρτσελόνα είτε τον Ερυθρό Αστέρα, για την τελευταία κενή θέση των πλέι οφ, εκεί που περιμένει ο πρώτος Ολυμπιακός.

Οι Μονεγάσκοι μπήκαν δυναμικά στο ματς με τον Μάικ Τζέιμς να βάζει τα πρώτα δύο καλάθια του αγώνα και με τον Άλφα Ντιαλό να κάνει το 0-6. Ο Εργκίν Αταμάν πήρε τάιμ άουτ μετά από μόλις δύο λεπτά παιχνιδιού και ο Τι Τζέι Σορτς ήρθε από τον πάγκο και έδειξε την ποιότητα που κατέχει, παρά την κακή σεζόν που διανύει. Τελείωσε την πρώτη περίοδο με 11 πόντους και έβαλε την ομάδα του στη θέση του οδηγού, με σκορ δεκαλέπτου 23-14.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, έπαιζε για μια ομάδα μόνος του, με τον Μαρκοϊσβίλι να έχει μόλις 8 παίκτες στη διάθεση του και τον Ματ Στραζέλ μάλιστα να φτάνει τα τρία φάουλ από νωρίς. Όσο καλός και να είναι ο Αμερικανός όμως, οι 15 πόντοι του στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αρκετοί για να κρατήσουν την ομάδα του Μόντε Κάρλο κοντά στο σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια όντας 15 πόντους πίσω στο σκορ. Για τους Πράσινους, ο Σορτς δεν ξανασκόραρε αλλά ο Ματίας Λεσόρ πέτυχε 8 πόντους στη δεύτερη περίοδο και 7 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, διαμορφώνοντας το 49-34.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μαρκοϊσβίλι έπαιξε καλύτερα, μείωσε στους 7, όμως ο Σλούκας με καλάθι στο τέλος της τρίτης περιόδου έστειλε ξανά τη διαφορά στους 9. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μονακό κυνήγησε το ματς όμως οι Σορτς και Φαρίντ έκαναν ό,τι ήθελαν στην επίθεση, ενώ οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ έτρεξαν στην άμυνα και έτσι ο Παναθηναϊκός τελείωσε την υπόθεση νίκη.

Απογοητευτική εμφάνιση από τον Έλι Οκόμπο με 4 πόντους, 1/7 σουτ εντός πεδίας και 3 λάθη, ενώ ο μόνος άλλος διψήφιος της ομάδα ήταν ο Άλφα Ντιαλό των 12 πόντων. Ο Σορτς από πλευράς Αταμάν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα των Πρασίνων, στο σημαντικότερο ματς της σεζόν, μέχρι στιγμής. Με 21 πόντους, 9/13 σουτ εντός παιδιάς, 2/2 βολές και 3 ριμπάουντ, ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα και δικαίως πήρε και το MVP της αναμέτρησης. Φοβερή εμφάνιση και από τον Φαρίντ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος ήταν ο τρίτος και τελευταίος διψήφιος της ομάδας του με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 21 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Όσμαν 12 (1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 8 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 4 (2/7 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 11 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκραντ 6 (1), Ναν 7 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεσόρ 8 (4/5 δίποντα), Φαρίντ 13 (6/8 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ (7 ριμπάουντ)

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 4 (1/7 σουτ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (4/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 7 (1), Ντιάλο 12 (4/5 δίποντα, 4/5 βολές), Χέιζ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 8 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στράζελ 8 (2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζέιμς 25 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη)