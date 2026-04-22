Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Τον προσεχή Μάιο το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει το Final-4 της Euroleague και το μοναδικό εμπόδιο που απέμεινε στον Παναθηναϊκό για να είναι ο επίσημος οικοδεσπότης, είναι μια ομάδα -η Βαλένθια- στην οποία, μέχρι λίγους μήνες πριν, ελάχιστοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ… έδιναν σημασία.

Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στη regular season της διοργάνωσης η Euroleague ανέβαζε ανά τακτά διαστήματα στα social media βίντεο με τις προβλέψεις παικτών που θα αγωνιζόντουσαν σε αυτή φέτος. Προβλέψεις σχετικά με την τελική κατάταξη μετά από 38 αγωνιστικές. Οι περισσότεροι έπεσαν μέσα ως προς τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, τη Φενέρ, τη Χάποελ, ωστόσο το ένα ζευγάρι των πλέι-οφ το… έχασαν ολοκληρωτικά.

Αφενός ελάχιστοι προέβλεπαν ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει από τη διαδικασία των play-in για τη συμμετοχή του σε αυτά, αφετέρου, άπαντες δεν έδειχναν να υπολογίζουν στην αντίπαλό του. Για την ακρίβεια, οι περισσότερες προβλέψεις και τα προγνωστικά για τη Βαλένθια την ήθελαν κοντά στον… πάτο της βαθμολογίας. Αυτό φυσικά είναι ένα ακόμη δείγμα του ότι στον αθλητισμό, η θεωρία από την πράξη απέχουν πολύ -συνήθως πάρα πολύ- όσο δηλαδή και ο πάτος της βαθμολογίας με την 2η θέση στην οποία τερμάτισε η ισπανική ομάδα! Αλλά και ένα ακόμη παράδειγμα του ότι αυτοί που παίζουν και συμμετέχουν, δεν είναι υποχρεωτικά και οι… ιδανικοί κριτές των πάντων.

ΟΜΑΔΑ – όλα κεφαλαία

Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στη σεζόν, τίποτα γύρω από τη Βαλένθια δεν… μύριζε «ομαδάρα». Ένα σύνολο που χτίστηκε χωρίς σούπερσταρ και με μπάτζετ στα 9,5 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι 12 από τις 20 ομάδες που ξεκίνησαν τη χρονιά, είχαν αγωνιστικό προϋπολογισμό στα +13 εκατ. ευρώ.

Όμως ταυτόχρονα ένα σύνολο -μια ΟΜΑΔΑ με κεφαλαία γράμματα και με όλη τη σημασία της λέξης- που έχει παίκτες για όλα τα γούστα. Ηγέτης της είναι -όπως συνήθως- ο 22χρονος πόιντ γκαρντ, Ζαν Μοντέρο, ο οποίος κατέγραψε μέσους όρους 13,7 πόντων, 4,6 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 16,7 index rating. Πίσω του, έρχεται ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ, Κάμερον Τέιλορ (11,8π. / 4,2 ριμπ / 1,9 ασ), ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ, Μπράνκου Μπαντιό (11,1π / 2,2 ασ / 2,2 ριμπ), ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, Ντάριους Τόμσον (9,9π / 2,0ριμπ / 3,4 ασ), ο 25χρονος Ισπανός φόργουορντ, Χάιμε Πραντίγια (6,8π / 4,1 ριμπ.), ο Αμερικανός φόργουορντ Νέιτ Ρίβερς (10,8π / 3,4 ριμπ), ο Αμερικανός γκαρντ, Ομάρι Μουρ (8,4π / 2,3 ριμπ / 3,1 ασ) και ο Γάλλος σέντερ Νιλ Σακο (5.0π / 3,7 ριμπ).

Όλοι τους, συν αρκετούς καλούς ρολίστες, έχουν δημιουργήσει ένα πλήρες σύνολο και μια από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της φετινής σεζόν, μια ομάδα γεμάτη ποιότητα, με κλασικό ισπανικό ρυθμό που μπορεί να σε διαλύσει, με μεγάλη ευστοχία από μακρινή απόσταση και -ίσως το κυριότερο- χωρίς χτυπητές αδυναμίες.

Στον πάγκο της, ο κορυφαίος της σεζόν

Για όλα αυτά βεβαίως, φροντίζει ένας προπονητής -όχι πολυδιαφημισμένος- αλλά που ταυτόχρονα είναι ένας παραδοσιακός Ισπανός δάσκαλος του μπάσκετ. Στα 64 του, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει περάσει -στην κυριολεξία- μια ζωή ολόκληρη στην άκρη ενός πάγκου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής το 1989 και τη σεζόν 1989-90, ως προπονητής της Μπανταλόνα, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς για να γίνει -στα 28 του- ο νεότερος μέχρι σήμερα προπονητής που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν έχει δουλέψει ποτέ έξω από την Ισπανία, όμως έχει δουλέψει σε… όλη την Ισπανία, έχοντας περάσει από 13 διαφορετικές ομάδες. Το 2017 έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της ACB, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη Βαλένθια, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στους τελικούς.

Ένας λάτρης του γρήγορου μπάσκετ, το οποίο έχει απογειώσει στις «νυχτερίδες», όπου έχει και τα κατάλληλα υλικά για να το παίξει. Η ταυτότητα που έχει δώσει στην ομάδα του είναι ξεκάθαρη και η Βαλένθια έπαιξε φέτος κατά γενική ομολογία, το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση… μετά τον Ολυμπιακό. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δεύτερη θέση της regular season, χάρισαν στον Πέδρο Μαρτίνεθ και το πρώτο βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στην καριέρα του.

Τα φετινά πεπραγμένα της Βαλένθια και το… χουνέρι στους «αιώνιους»

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη regular season της φετινής Euroleague στη 2η θέση με ρεκόρ 25-13, μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (26-12). Με τη στατιστική της να λέει και όλη την αλήθεια.

Τερμάτισε 1η στο σκοράρισμα με 90,9 πόντους μέσο όρο, 4η σε ευστοχία στα δίποντα με 57.2%, 2η σε εύστοχα τρίποντα (444), 1η σε εύστοχα σουτ εντός παιδιάς (1239), 2η στα ριμπάουντ (1432), 3η στις ασίστ (799), 4η στα κλεψίματα (263), 2η στα μπλοκ (122) και 4η σε συνολικό index rating (3921).

Έδρα της είναι το «φρούριο» της «Roig Arena». Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο-διαστημόπλοιο χωρητικότητας 15.600 θέσεων -σε μόνιμο sold out- το οποίο εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο. Κατέγραψε 16 νίκες και 3 ήττες σε 19 αγώνες και συγκατοίκησε με τον Ολυμπιακό στη 2η θέση των περισσότερων εντός έδρας νικών, πίσω μόνο από το 18-1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος, ένα από τα εντυπωσιακά φετινά επιτεύγματα της Βαλένθια έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι η μοναδική ομάδα στη διοργάνωση που νίκησε εντός και εκτός έδρας Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έκανε δηλαδή το 4/4 απέναντι στις δύο «ακριβότερες» ομάδες της Euroleague.

Ειδικά το τελευταίο 102-84 επί του Παναθηναϊκού στην Ισπανία στις 9 Απριλίου ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Χάρη σε αυτή της τη νίκη σφράγισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ και παράλληλα ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να πει ότι «παίζει το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση» και πως «απόψε θα νικούσε και τους Λος Άντζελες Λέικερς».

Πλέον όμως, όλα τα παραπάνω ελάχιστη σημασία έχουν. Τα πλέι-οφ είναι ματς ειδικών συνθηκών με τεράστια πίεση και η άπειρη Βαλένθια δεν… πλησιάζει καν σε εμπειρία τον μπαρουτοκαπνισμένο Παναθηναϊκό, με παίκτες και τεχνικό τιμ που έχουν φάει αυτά τα ματς με το κουτάλι. Τώρα, απέναντι σε μια ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ, θα κληθεί να αποδείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει…

Vita.gr
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
On Field 22.04.26

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.04.26

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Μπάσκετ 21.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Euroleague 21.04.26

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Σύνταξη
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Womanizer ολκής 22.04.26

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

