Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 21:25

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Η περιοδεία του πάπα Λέοντα σε τέσσερις χώρες της Αφρικής οδεύει προς ένα δραματικό τέλος την Τετάρτη, με τον Ποντίφικα να αψηφά μια ισχυρή καταιγίδα για να χαιρετήσει το πλήθος στην Ισημερινή Γουινέα, αφού μίλησε σε μια φυλακή όπου οι κρατούμενοι φώναζαν ζητώντας ελευθερία.

Η ισπανόφωνη Ισημερινή Γουινέα, που θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο καταπιεστικές χώρες της περιοχής, κυβερνάται από το 1979 από τον πρόεδρο Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκέμα Μπασόγκο, τον μακροβιότερο πρόεδρο στον κόσμο. Διατηρεί θερμές σχέσεις με τις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των πετρελαϊκών της πλούτων.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας που παρουσίασε ένα νέο, δυναμικό ύφος ομιλίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αφρική, ξεκίνησε τη μέρα του καταγγέλλοντας την ανισότητα του πλούτου κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας στο μεγαλύτερο θρησκευτικό κτίριο της Κεντρικής Αφρικής, μια εκκλησία στην πόλη Μονγκόμο, που βρίσκεται στην άκρη του τροπικού δάσους της Λεκάνης του Κονγκό.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε μια φυλακή στην πόλη Μπάτα, μια εγκατάσταση όπου οι κρατούμενοι συχνά παραμένουν φυλακισμένοι για χρόνια χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Ο Λέων άκουσε αρκετές μαρτυρίες από κρατούμενους που είχαν συγκεντρωθεί σε μια αυλή μέσα στις εγκαταστάσεις. Καθώς μιλούσε, άρχισε να βρέχει, αλλά οι κρατούμενοι παρέμειναν όρθιοι έξω.

Οι κρατούμενοι ζητούσαν εν μέσω καταιγίδας «ελευθερία»

Ο πάπας ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» ώστε να δοθεί στους κρατούμενους η δυνατότητα να σπουδάζουν και να εργάζονται κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Καθώς έφευγε, και ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρετζινάλδο Μπιγιόκο Μπα Ντονγκ Ανγκουεσούμο παρέμενε στη σκηνή, οι κρατούμενοι άρχισαν να χοροπηδούν στη βροχή και να φωνάζουν: «Ελευθερία, ελευθερία!» σε μια απολύτως δραματική σκηνή σαν να έχει βγει από ταινία.

Η Ισημερινή Γουινέα απορρίπτει εδώ και καιρό τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν ο πάπας Λέων μιλήσει στη φυλακή της Μπάτα, ο Μπιγιόκο δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει τους κρατούμενους δίκαια, σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. «Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας», είπε.

Η συμφωνία Ομπιάνγκ – Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ομπιάνγκ συνήψε πέρυσι συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την αποδοχή απελαθέντων από άλλες χώρες, μία από μια σειρά παρόμοιων συμφωνιών στην Αφρική που έχουν προκαλέσει κριτική από δικηγόρους και υποστηρικτές των μεταναστών.

Οι ακτιβιστές ήλπιζαν ότι ο Λέο θα εφιστούσε την προσοχή στους απελαθέντες που στάλθηκαν από τις ΗΠΑ στην Ισημερινή Γουινέα.

Μια ομάδα 70 ΜΚΟ δημοσίευσε την Δευτέρα ανοιχτή επιστολή καλώντας τον Πάπα να πιέσει για «δίκαιη, ανθρώπινη και νόμιμη μεταχείριση» των απελαθέντων, αναφέροντας ότι δέχονται πιέσεις να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Ο Λέο, ο οποίος έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την πιο ανοιχτή στάση του ενάντια στον πόλεμο και τον αυταρχισμό, δεν αναφέρθηκε δημόσια στη δυσχερή κατάσταση των απελαθέντων κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ισημερινή Γουινέα ή στο Καμερούν, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του και μια άλλη χώρα δέχεται απελαθέντες από τις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος και γιος του «ισόβιου προέδρου» βρέθηκε στην λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το πρωί της Τετάρτης στη Βασιλική της Άμωμης Σύλληψης στο Μονγκόμο, ο Λέο προέτρεψε τους κατοίκους της Ισημερινής Γουινέας «να υπηρετούν το κοινό καλό αντί για ιδιωτικά συμφέροντα, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των προνομιούχων και των μειονεκτούντων».

Στην λειτουργία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Ομπιάνγκ και ο γιος του, ο αντιπρόεδρος Τεοντόρο Νγκέμα Ομπιάνγκ Μανγκέ, ευρέως γνωστός ως Τεοντόριν, ο οποίος εδώ και χρόνια καταγράφει τον λαμπερό τρόπο ζωής του στο Instagram.

Τον Οκτώβριο του 2017, ο Τεοντορίν καταδικάστηκε για κατάχρηση εμπιστοσύνης στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μιας δίκης που έγινε ερήμην του, με το δικαστήριο να διατάζει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων του αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκατό χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν να δουν τον πάπα

Το Βατικανό ανέφερε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μέσα και έξω από τη βασιλική για να δουν τον Λέοντα την Τετάρτη, συσσωρευόμενοι γύρω από μια κιονοστοιχία που είχε σχεδιαστεί με πρότυπο την Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Χόρευαν και φώναζαν καθώς έφτανε το λευκό όχημά του. Οι διοργανωτές άφησαν χρυσό, λευκό, πράσινο και κόκκινο καπνό στον αέρα, σε αναφορά στα χρώματα των σημαιών του Βατικανού και της Ισημερινής Γουινέας.

Ο Μαϊράνο Νβέ, 70 ετών, είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος που είδε τον Λέο. «Είναι τεράστια χαρά που μας επισκέπτεται ο πάπας», είπε ο Νβέ. «Θέλει απλώς να μας δει και να μας δώσει την ευλογία του στο όνομα του Ιησού».

Ο πάπας διένυσε 18.000 χιλιόμετρα

Πάνω από το 70% του πληθυσμού της Ισημερινής Γουινέας, που ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια, δηλώνουν καθολικοί. Ο Λέων, ο οποίος είναι ο πρώτος πάπας που επισκέπτεται τη χώρα από το 1982, βρίσκεται στο τέλος μιας από τις πιο περίπλοκες περιοδείες στο εξωτερικό που έχουν οργανωθεί ποτέ για έναν ποντίφικα.

Έχει διανύσει σχεδόν 18.000 χλμ. με 18 πτήσεις σε 11 πόλεις σε τέσσερις χώρες.

Ο πάπας προσευχήθηκε επίσης την Τετάρτη στον τόπο όπου το 2021 σημειώθηκε μια σειρά εκρήξεων σε στρατώνα στη Μπάτα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση απέδωσε την ευθύνη στην κακή αποθήκευση πυρομαχικών.

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό, μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα.

Κρατούμενοι κρατούν σημαίες με την εικόνα του πάπα Λέοντα XIV κάτω από τη βροχή, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πάπα στη φυλακή της Μπάτα, στη Μπάτα της Ισημερινής Γουινέας, στις 22 Απριλίου 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Ενέργεια ως όπλο 22.04.26

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Το Βέλγιο καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι - Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ – Νέο παράθυρο Τραμπ για διαπραγματεύσεις την Παρασκευή
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 20:42

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ – Νέο παράθυρο Τραμπ για διαπραγματεύσεις την Παρασκευή

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
Πόλο 22.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

