Η περιοδεία του πάπα Λέοντα σε τέσσερις χώρες της Αφρικής οδεύει προς ένα δραματικό τέλος την Τετάρτη, με τον Ποντίφικα να αψηφά μια ισχυρή καταιγίδα για να χαιρετήσει το πλήθος στην Ισημερινή Γουινέα, αφού μίλησε σε μια φυλακή όπου οι κρατούμενοι φώναζαν ζητώντας ελευθερία.

Η ισπανόφωνη Ισημερινή Γουινέα, που θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο καταπιεστικές χώρες της περιοχής, κυβερνάται από το 1979 από τον πρόεδρο Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκέμα Μπασόγκο, τον μακροβιότερο πρόεδρο στον κόσμο. Διατηρεί θερμές σχέσεις με τις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των πετρελαϊκών της πλούτων.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας που παρουσίασε ένα νέο, δυναμικό ύφος ομιλίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αφρική, ξεκίνησε τη μέρα του καταγγέλλοντας την ανισότητα του πλούτου κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας στο μεγαλύτερο θρησκευτικό κτίριο της Κεντρικής Αφρικής, μια εκκλησία στην πόλη Μονγκόμο, που βρίσκεται στην άκρη του τροπικού δάσους της Λεκάνης του Κονγκό.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε μια φυλακή στην πόλη Μπάτα, μια εγκατάσταση όπου οι κρατούμενοι συχνά παραμένουν φυλακισμένοι για χρόνια χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρους, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία.

Ο Λέων άκουσε αρκετές μαρτυρίες από κρατούμενους που είχαν συγκεντρωθεί σε μια αυλή μέσα στις εγκαταστάσεις. Καθώς μιλούσε, άρχισε να βρέχει, αλλά οι κρατούμενοι παρέμειναν όρθιοι έξω.

One of the most powerful moments of Pope Leo XIV’s Africa trip: his visit to Bata Prison in Equatorial Guinea, where hundreds of inmates greeted him with songs and begged for prayers—for mercy and for freedom. Not even the pouring rain could dim this encounter. Pope Leo gifted… pic.twitter.com/S0yQodvDqN — EWTN News (@EWTNews) April 22, 2026

Οι κρατούμενοι ζητούσαν εν μέσω καταιγίδας «ελευθερία»

Ο πάπας ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» ώστε να δοθεί στους κρατούμενους η δυνατότητα να σπουδάζουν και να εργάζονται κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Καθώς έφευγε, και ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρετζινάλδο Μπιγιόκο Μπα Ντονγκ Ανγκουεσούμο παρέμενε στη σκηνή, οι κρατούμενοι άρχισαν να χοροπηδούν στη βροχή και να φωνάζουν: «Ελευθερία, ελευθερία!» σε μια απολύτως δραματική σκηνή σαν να έχει βγει από ταινία.

Η Ισημερινή Γουινέα απορρίπτει εδώ και καιρό τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν ο πάπας Λέων μιλήσει στη φυλακή της Μπάτα, ο Μπιγιόκο δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει τους κρατούμενους δίκαια, σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. «Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας», είπε.

Η συμφωνία Ομπιάνγκ – Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ομπιάνγκ συνήψε πέρυσι συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την αποδοχή απελαθέντων από άλλες χώρες, μία από μια σειρά παρόμοιων συμφωνιών στην Αφρική που έχουν προκαλέσει κριτική από δικηγόρους και υποστηρικτές των μεταναστών.

Οι ακτιβιστές ήλπιζαν ότι ο Λέο θα εφιστούσε την προσοχή στους απελαθέντες που στάλθηκαν από τις ΗΠΑ στην Ισημερινή Γουινέα.

Μια ομάδα 70 ΜΚΟ δημοσίευσε την Δευτέρα ανοιχτή επιστολή καλώντας τον Πάπα να πιέσει για «δίκαιη, ανθρώπινη και νόμιμη μεταχείριση» των απελαθέντων, αναφέροντας ότι δέχονται πιέσεις να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Ο Λέο, ο οποίος έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την πιο ανοιχτή στάση του ενάντια στον πόλεμο και τον αυταρχισμό, δεν αναφέρθηκε δημόσια στη δυσχερή κατάσταση των απελαθέντων κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ισημερινή Γουινέα ή στο Καμερούν, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του και μια άλλη χώρα δέχεται απελαθέντες από τις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος και γιος του «ισόβιου προέδρου» βρέθηκε στην λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το πρωί της Τετάρτης στη Βασιλική της Άμωμης Σύλληψης στο Μονγκόμο, ο Λέο προέτρεψε τους κατοίκους της Ισημερινής Γουινέας «να υπηρετούν το κοινό καλό αντί για ιδιωτικά συμφέροντα, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των προνομιούχων και των μειονεκτούντων».

Στην λειτουργία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Ομπιάνγκ και ο γιος του, ο αντιπρόεδρος Τεοντόρο Νγκέμα Ομπιάνγκ Μανγκέ, ευρέως γνωστός ως Τεοντόριν, ο οποίος εδώ και χρόνια καταγράφει τον λαμπερό τρόπο ζωής του στο Instagram.

Τον Οκτώβριο του 2017, ο Τεοντορίν καταδικάστηκε για κατάχρηση εμπιστοσύνης στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μιας δίκης που έγινε ερήμην του, με το δικαστήριο να διατάζει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων του αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

In Equatorial Guinea’s Bata prison, Pope Leo listened to an emotional performance by prisoners to whom he spoke off the cuff at first: “God never abandons you!” One of the prisoners, speaking on behalf of the community, said: “Your support and blessing will give us the strength… pic.twitter.com/qRlx2ITES3 — Paulina Guzik (@Guzik_Paulina) April 22, 2026

Εκατό χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν να δουν τον πάπα

Το Βατικανό ανέφερε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μέσα και έξω από τη βασιλική για να δουν τον Λέοντα την Τετάρτη, συσσωρευόμενοι γύρω από μια κιονοστοιχία που είχε σχεδιαστεί με πρότυπο την Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Χόρευαν και φώναζαν καθώς έφτανε το λευκό όχημά του. Οι διοργανωτές άφησαν χρυσό, λευκό, πράσινο και κόκκινο καπνό στον αέρα, σε αναφορά στα χρώματα των σημαιών του Βατικανού και της Ισημερινής Γουινέας.

Ο Μαϊράνο Νβέ, 70 ετών, είπε ότι ήταν ενθουσιασμένος που είδε τον Λέο. «Είναι τεράστια χαρά που μας επισκέπτεται ο πάπας», είπε ο Νβέ. «Θέλει απλώς να μας δει και να μας δώσει την ευλογία του στο όνομα του Ιησού».

As we say in Africa, the blessing of rain! Inmates absolutely drenched as Pope Leo XIV leads them in praying the Our Father before imparting his Apostolic Blessing in Bata Prison, Equatorial Guinea. pic.twitter.com/j8UMNPWA1l — Catholic Sat (@CatholicSat) April 22, 2026

Ο πάπας διένυσε 18.000 χιλιόμετρα

Πάνω από το 70% του πληθυσμού της Ισημερινής Γουινέας, που ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια, δηλώνουν καθολικοί. Ο Λέων, ο οποίος είναι ο πρώτος πάπας που επισκέπτεται τη χώρα από το 1982, βρίσκεται στο τέλος μιας από τις πιο περίπλοκες περιοδείες στο εξωτερικό που έχουν οργανωθεί ποτέ για έναν ποντίφικα.

Έχει διανύσει σχεδόν 18.000 χλμ. με 18 πτήσεις σε 11 πόλεις σε τέσσερις χώρες.

Ο πάπας προσευχήθηκε επίσης την Τετάρτη στον τόπο όπου το 2021 σημειώθηκε μια σειρά εκρήξεων σε στρατώνα στη Μπάτα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση απέδωσε την ευθύνη στην κακή αποθήκευση πυρομαχικών.

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό, μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα.