Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05 Δεκεμβρίου 2025 | 13:28

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα ο προπονητής της Μπράιτον.

Ο ακριβής τραυματισμός του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, όμως ο Χιουρτζέλερ, αναφέρθηκε σε αυτόν λέγοντας ότι «ο Στέφανος Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής επιθετικού τον Ιανουάριο.

«Φαίνεται μακροπρόθεσμος»

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Όλα αυτά μόλις μία βδομάδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League…

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

