Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

Επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα ο προπονητής της Μπράιτον.

Ο ακριβής τραυματισμός του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, όμως ο Χιουρτζέλερ, αναφέρθηκε σε αυτόν λέγοντας ότι «ο Στέφανος Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής επιθετικού τον Ιανουάριο.

«Φαίνεται μακροπρόθεσμος»

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Όλα αυτά μόλις μία βδομάδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League…