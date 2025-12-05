Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.
- Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
- Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
- Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
- Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα ο προπονητής της Μπράιτον.
Ο ακριβής τραυματισμός του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, όμως ο Χιουρτζέλερ, αναφέρθηκε σε αυτόν λέγοντας ότι «ο Στέφανος Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής επιθετικού τον Ιανουάριο.
«Φαίνεται μακροπρόθεσμος»
«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.
‘It looks like a long-term injury’ Fabian Hurzeler on #bhafc striker Stefanos Tzimas. Set for ‘months’ on sidelines. Mitoma had small set back in training but may train today. Ayari to be assessed. pic.twitter.com/OhagT6hqoU
— Johnny Cantor 🎙 (@johnnycantor_) December 5, 2025
Όλα αυτά μόλις μία βδομάδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League…
- Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Το είδαμε και αυτό σε ελληνικό γήπεδο: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet λιβανίζει από την εξέδρα (vid)
- Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
- Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)
- Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μάχονται» για τον τίτλο του League Cup
- World Athletics: Τέλος στην αδικία των διαδρόμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις