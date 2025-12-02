Παραλίγο διπλωματικό επεισόδιο Αγγλίας – Κίνας… λόγω Μπράιτον (vid, pics)

Μια φαινομενικά φυσιολογική και καθόλου προκλητική φωτογραφία δύο ποδοσφαιριστών της Μπράιτον, παραλίγο να γίνει αφορμή για διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αγγλίας και Κίνας.

Συγκεκριμένα, ο Ιάπωνας επιθετικός των «γλάρων», Καόρου Μιτόμα, πόζαρε μαζί ένα παιδί από τις ακαδημίες της ομάδας, με τους δύο παίκτες να κρατούν πλακάτ που απεικόνιζε έναν Ιάπωνα ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επρόκειτο για τον Χιρόο Ονόντα, ένα αξιωματικό του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού, ο οποίος έγινε διάσημος ως o «άνθρωπος που δεν παραδόθηκε ποτέ».

Ποιος ήταν ο Ονόντα

Ο Ονόντα άνηκε σε ένα γκρουπ στρατιωτικών που είχαν αποσπαστεί σε περιοχές εκτός Ιαπωνίας -ο συγκεκριμένος στις Φιλιππίνες- και οι οποίοι δεν… ενημερώθηκαν ποτέ για την παράδοση των δυνάμεων του Άξονα και την λήξη του πολέμου στην Ευρώπη, ούτε φυσικά για την παράδοση των Ιαπωνικών δυνάμεων στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Αντιθέτως, ο Ονόντα πίστευε ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν κανονικά και ο ίδιος έκανε ανταρτοπόλεμο στο νησί Λουμπάνγκ των Φιλιππίνων. Τελικά, παραδόθηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, μετά από παρέμβαση του πρώην διοικητή της μονάδας του.

Όλα καλά με όλα τα παραπάνω, με τον Ονόντα να θεωρείται εθνικός ήρωας στην Ιαπωνία. Τα… προβλήματα αρχίζουν όταν στην εξίσωση μπαίνει και η δράση του στο νησί Λουμπάνγκ κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς παραμονής του. Γιατί την ίδια ώρα, στην Κίνα, ο Ονόντα θεωρείται εγκληματίας πολέμου, αφού παρότι ο ίδιος δεν γνώριζε ότι ο πόλεμος είχε λήξει, ο ανταρτοπόλεμός του είχε σαν αποτέλεσμα την δολοφονία αμάχων, Φιλιππινέζων και Κινέζων μεταναστών στις Φιλιππίνες, μετά την εισβολή της Ιαπωνίας στις παραπάνω χώρες.

Η συγνώμη της Μπράιτον

Η συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν, όπως ήταν λογικό προκάλεσε άμεσα τεράστιες αντιδράσεις στην Κίνα, αφού δημοσιεύθηκε και στα social media της Μπράιτον. Μετά τον σάλο, η εν λόγω ανάρτηση κατέβηκε κακήν κακώς και η αγγλική ομάδα απολογήθηκε με νέα τοποθέτησή της.

«Ο σύλλογος ζητά ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκάλεσε στην Κίνα η πρόσφατη ανάρτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Ακαδημίας μας στο τουρνουά Premier League Christmas Truce. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους οπαδούς μας στην Κίνα και δεν είχαμε καμία πρόθεση να προκαλέσουμε προσβολή», ανέφερε η δήλωση των «γλάρων».