Πέρασε από το «Μολινό» η Κρίσταλ Πάλας (2-0), εντός έδρας νίκες για Μπράιτον (2-1) και Φούλαμ (1-0)

Μεγάλες νίκες για Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον, που συνεχίζουν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και βρίσκονται πλέον στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Premier League.

Η Κρίσταλ Πάλας με γκολ των Μουνόθ (63’) και Πίνο (69’) επικράτησε εκτός έδρας της Γουλβς με 2-0 και έφτασε τους 20 βαθμούς, που τη φέρνουν στην 4η θέση. Αντίθετα, οι Λύκοι βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 2 βαθμούς σε 12 ματς.

Στο -8 από την προτελευταία Μπέρνλι και στο -9 από την 18η Λιντς, που είναι επίσης στη ζώνη του υποβιβασμού, με την Γουλβς να οδεύει… ολοταχώς για την Championship.

Σπουδαίο τρίποντο πήρε η Μπράιτον απέναντι στην Μπρέντφορντ, με τους Γλάρους να κερδίζουν εντός έδρας με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Τιάγκο, αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι τούμπα με τους Γουέλμπεκ (71’) και Χίνσελγουντ (84’). Μια νίκη που ανέβασε την Μπράιτον στους 19 πόντους και στην 5η θέση, ενώ η Μπρέντφορντ έμεινε στους 16 και είναι στην 12η θέση.

Νίκη και για την Φούλαμ απέναντι στην Σάντερλαντ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Χιμένεθ στο 84’. Στην 14η θέση με 14 η ομάδα του Μάρκο Σίλβα, στην 6η με 19 οι «μαυρόγατες».

Τέλος, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2. Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε 2-0 με «ντοπιέτα» του Γουίλσον (11’, 35’), αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν με τους Ταβερνιέρ (69’) και Ουνάλ (81’).

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 0-3

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

19:30 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

23/11 16:00 Λιντς – Άστον Βίλα

23/11 18:30 Άρσεναλ – Τότεναμ

24/11 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

29/11 17:00 Μπρέντφορντ – Μπέρνλι

29/11 17:00Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς

29/11 17:00 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ

29/11 19:30 Έβερτον – Νιούκαστλ

29/11 22:00 Τότεναμ – Φούλαμ

30/11 14:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

30/11 16:05 Άστον Βίλα – Γουλβς

30/11 16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

30/11 16:05 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

30/11 18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ