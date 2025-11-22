Γιατί θα αργήσει να ξεκινήσει η Premier League τη σεζόν 2026-27
Η Premier League θα αργήσει να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν και ο λόγος δεν είναι άλλος από το Παγκόσμιο Κύπελλο...
Η Premier League ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) ότι η σεζόν 2026/27 θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2027, μία εβδομάδα πριν από τον τελικό του Champions League.
Η αγωνιστική περίοδος θα περιλαμβάνει 33 Σαββατοκύριακα και 5 μεσοβδόμαδες αγωνιστικές. Η έναρξη μετατίθεται μία εβδομάδα αργότερα από το συνηθισμένο, προκειμένου να υπάρξει χρόνος αποκατάστασης μετά το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Η προσαρμογή αυτή παρέχει επίσης ένα διάστημα 89 ημερών ανάμεσα στο τέλος της σεζόν 2025/26 και την έναρξη της νέας.
Η ανακοίνωση της Premier League
«Με το συνεχώς πιο πυκνό παγκόσμιο καλεντάρι ποδοσφαίρου, η ευημερία και η υγεία των ποδοσφαιριστών παραμένει προτεραιότητα για την Premier League», αναφέρει η Λίγκα σε ανακοίνωσή της.
«Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν θα διεξαχθούν δύο αγωνιστικές εντός 60 ωρών. Αυτό είναι σύμφωνο με τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στα κλαμπ για την αντιμετώπιση του επιβαρυμένου εορταστικού προγράμματος μέσα στο διευρυμένο διεθνές καλεντάρι», προσθέτει η Λίγκα.
Το κανονικό πρόγραμμα αγώνων της Boxing Day θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν. Φέτος, ωστόσο, θα υπάρξει μόλις ένας αγώνας την Boxing Day λόγω ζητημάτων προγραμματισμού.
