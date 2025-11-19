Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η Premier League οδεύει προς μια κρίσιμη καμπή, με το ενδεχόμενο εισαγωγής salary cap να έχει προκαλέσει πρωτοφανή αναταραχή στο οικοσύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Την Παρασκευή, οι είκοσι σύλλογοι καλούνται να ψηφίσουν τις νέες οικονομικο-χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις που προτείνει η διοργανώτρια αρχή, αλλά η συζήτηση έχει ήδη περάσει από το επίπεδο του διαλόγου σε αυτό της ευθείας αντιπαράθεσης.

Τρία από τα ισχυρότερα γραφεία εκπροσώπησης παικτών στην Ευρώπη — CAA Base, CAA Stellar και Key Sports Management — έχουν προειδοποιήσει ότι θα κινηθούν νομικά εάν η Premier League επιμείνει στο σχέδιο «anchoring», δηλαδή τον καθορισμό ενός άνω ορίου δαπανών ανάλογα με τα έσοδα της τελευταίας ομάδας της προηγούμενης σεζόν.

Οι ατζέντηδες, που εκπροσωπούν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους ονόματα όπως οι Κόουλ Πάλμερ και Τζακ Γκρίλις, καταγγέλλουν ότι η Association of Football Agents δεν κλήθηκε ποτέ επίσημα σε διαβούλευση. Μέσω δικηγορικού γραφείου του Λονδίνου, απέστειλαν επιστολή στο νομικό τμήμα της Premier League, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού και περιορίζει παράνομα την ελευθερία της αγοράς. Ανάμεσα στα επιχειρήματά τους βρίσκεται και η επίκληση του άρθρου 2 του Competition Act 1998, ενώ κάνουν λόγο και για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» της Premier League πάνω στο σύνολο των επαγγελματιών του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το προτεινόμενο μοντέλο δαπανών συνδέει το μέγιστο επιτρεπόμενο budget κάθε συλλόγου με το ποσό που λαμβάνει η ομάδα που τερμάτισε τελευταία τη σεζόν. Με βάση τη χρονιά 2023/24, η ουραγός Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εισέπραξε 109,5 εκατομμύρια λίρες από τηλεοπτικά δικαιώματα και μπόνους· άρα το όριο δαπανών θα καθοριζόταν στις 550 εκατ. λίρες. Ένα σύστημα που, σύμφωνα με τους παίκτες και τους εκπροσώπους τους, θα συρρικνώσει τις δυνατότητες των αγγλικών συλλόγων να προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς σε σχέση με τα μεγάλα κλαμπ της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η Professional Footballers’ Association έχει ήδη απειλήσει με ομαδική προσφυγή και έχει συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους αρχηγούς των ομάδων της Premier League. Στόχος είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τη δυναμική μισθολογικών διαπραγματεύσεων, μεταγραφών και αμοιβών προπονητικού επιτελείου και μάνατζερ. Σε επιστολή τους προς τα στελέχη της Premier League, Κέβιν Πλαμπ και Τζέιμι Χέρμπερτ, οι ατζέντηδες ζητούν την άμεση απόσυρση των προτάσεων, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα ακολουθήσουν νομικά.

Η Premier League, από την πλευρά της, επιμένει ότι υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση με δέκα κορυφαίες εταιρείες μάνατζμεντ, μεταξύ των οποίων και αυτές που τώρα αντιδρούν, και πως οι ίδιες δεν συμμετείχαν στην όποια διαδικασία διαλόγου. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι όταν η UEFA εισήγαγε αντίστοιχους κανόνες για τις ομάδες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν υπήρξαν ανάλογες προσφυγές. Σε παλαιότερη δήλωση, εκπρόσωπος της λίγκας είχε τονίσει ότι ο στόχος είναι η διατήρηση της αξίας του πρωταθλήματος, η οικονομική βιωσιμότητα και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η κατάσταση πλέον μοιάζει να έχει περάσει το σημείο όπου οι δύο πλευρές αναζητούν κοινό βηματισμό. Το κλίμα στους συλλόγους γίνεται ολοένα πιο έντονο — όχι μόνο στις «μεγάλες» ομάδες όπως οι Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ, που εδώ και χρόνια αντιτίθενται σε τέτοια μέτρα, αλλά και σε πολλούς ακόμη που φοβούνται ότι θα περιοριστεί η επιχειρηματική τους ισχύς έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Η ψηφοφορία της Παρασκευής δεν θα κρίνει απλώς μια οικονομική ρύθμιση· μπορεί να καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων στο αγγλικό ποδόσφαιρο για την επόμενη δεκαετία.