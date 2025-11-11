Η Ιταλία αντιγράφει την Premier League και δημιουργεί επαγγελματική διαιτησία

Σχέδιο για επαγγελματική διαιτησία έχει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Ιταλίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα, όπως ανακοίνωσε στη σύσκεψη κορυφής που οργάνωσε στα γραφεία της στη Ρώμη. Όπως ανέφερε ο Γκραβίνα το σχέδιο είναι στα πρότυπα της Premier League, με έναν ανεξάρτητο φορέα όπως η PGMOL της Premier League Αγγλίας. Όπως έγινε γνωστό, οι διαιτητές θα χωριστούν σε δυο επαγγελματικές κατηγορίες, την πρώτη θα απαρτίζουν όσοι θα σφυρίζουν στη Serie A και η δεύτερη θα στελεχώνεται από ρέφερι που θα σφυρίζουν αγώνες στη Serie B.

Σύμφωνα με τον Γκραβίνα με την επαγγελματοποίηση της διαιτησίας θα ανέβει το επίπεδό της. Άλλωστε, στόχος είναι να δοθούν στους κορυφαίους διαιτητές καλύτερη υποστήριξη, αμοιβή και να αναβαθμιστούν οι δομές εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση, όπου μετείχαν οι ιδιοκτήτες και οι πρόεδροι των ομάδων, ανέβηκαν οι τόνοι όχι μόνο για τα πολλά φάλτσα σφυρίγματα των διαιτητών αλλά και για το VAR, όπου υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ρέφερι για κάποιες φάσεις. Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο πρόεδρος της Ιντερ Τζουζέπε Μαρότα έκανε την εξής ερώτηση στον επικεφαλής της Ιταλικής διαιτησίας Τζιανλούκα Ρόκι: «Τι χρειάζεται για να βελτιώσετε τη διαιτησία; Είμαστε όλοι εδώ και πρόθυμοι να βοηθήσουμε».

«Θα χρειαζόμουν να βλέπω τους διαιτητές κάθε εβδομάδα, όχι μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες. Θα χρειαζόμουν ένα προσωπικό που να τους παρακολουθεί συνεχώς, συμπεριλαμβανομένου ενός ψυχολόγου, ειδικά για το VAR», απάντησε ο Ρόκι. Πάντως, τα αιτήματα αφορούσαν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, δηλαδή τον Γκραβίνα, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτά που ζήτησε ο αρχιδιαιτητής.

Επίσης, ο Ρόκι παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη από τους διαιτητές και πρόσθεσε ότι «το VAR προτείνει, αλλά ο διαιτητής αποφασίζει». Με την ευκαιρία αυτή παραδέχθηκε και ποσοστιαία πτώση της ακρίβειας των αποφάσεων, από 90% την περασμένη σεζόν σε μόλις 82% αυτόν τον μήνα.

Μέχρι τώρα ο Ρόκι έχει τιμωρήσει αρκετούς διαιτητές αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των Μαουρίτσιο Μαριάνι, Σιμόνε Σότσα και Ντανιέλε Μπιντόνι. Ωστόσο, τα λάθη δεν λιγοστεύουν.