Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ

Με ενισχυμένη τεχνολογία, όχι όμως άγνωστη στο ποδόσφαιρο, θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Serie A, Γιουβέντους-Ιντερ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Η Lega Calcio Serie A αποφάσισε ο αγώνας να διεξαχθεί με μικροκάμερα σώματος διαιτητή (Refcam) καθώς επιτρέπεται με απόφαση του IFAB (διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο), μετά την πετυχημένη χρήση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ.

Τι θα καταγράφει; Πιο συγκεκριμένα, η μικροκάμερα θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τα φάουλ και για την προβολή επαναλήψεων. Αυτή η υπερσύγχρονη κάμερα, τεχνολογική καινοτομία στο ποδόσφαιρο, επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το σημείο θέασης του διαιτητή.

Η μικροκάμερα, ή αν προτιμάτε η Refcam, είναι υψηλής ανάλυσης, έχει βάρος μόλις 6 γραμμάρια και θα τοποθετηθεί στη βάση του μικροφώνου του πρώτου διαιτητή του αγώνα Γιουβέντους-Ιντερ. Η καταγραφή θα ξεκινά από τη διάρκεια της προθέρμανσης και θα συνεχίζει ζωντανά κατά τη διάρκεια αγώνων, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για φάουλ και παρόμοιες καταστάσεις ή για την προβολή εξαιρετικά εντυπωσιακών επαναλήψεων. Όλα όσα καταγράφει θα είναι διαθέσιμα για τηλεοπτική προβολή και μπορεί να μεταδίδεται τακτικά ως απομονωμένο σήμα στο VAR.

««Η εισαγωγή της Refcam στο πρωτάθλημά μας δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμη βήμα στην πορεία καινοτομίας που προωθούμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αλλά κυρίως παρέχει επιτέλους στους φιλάθλους την πραγματική προοπτική της οπτικής του διαιτητή στις διάφορες φάσεις του παιχνιδιού», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lega Calcio Serie A, Λουίτζι Ντι Σιέρβο.

Και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φιλάθλους μια ολοένα και πιο συναρπαστική και καθηλωτική εμπειρία, ενισχύοντας το θέαμα του ποδοσφαίρου με πρωτοφανείς προοπτικές και αποκλειστικές εικόνες. Η Λίγκα ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, γνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εξέλιξη της τηλεοπτικής κατανάλωσης, στην προώθηση του προϊόντος μας παγκοσμίως και στη διαφάνεια των αποφάσεων που λαμβάνουν οι διαιτητές αγώνων της Serie A».