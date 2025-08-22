H επίθεση κατά της πειρατείας στην Ιταλία επεκτείνεται και εκτός Serie A

Με επίθεση κατά της οπτικοακουστικής πειρατείας ξεκινά αύριο (23/8) η Serie A. Η καμπάνια είναι ανανεωμένη, συνεχίζεται για έκτη αγωνιστική περίοδο και η καινοτομία είναι ότι από φέτος θα επεκταθεί για πρώτη φορά και στα γήπεδα της Serie B και της Serie C. Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Serie A.

Στην Ιταλία, ειδικά στη Serie A υπάρχουν στοιχεία ότι η πειρατεία είναι «μάστιγα» και εξαιτίας αυτών δημιουργείται πολύ μεγάλη ανησυχία στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 38% των ενηλίκων παραδέχτηκε πως είχε πρόσβαση, έστω και μία φορά, παράνομα σε ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα ή ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο. Οι ερευνητές εκτίμησαν 295 εκατομμύρια τέτοιες «εισβολές» μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα εκτιμήσεις η ζημία είναι 2,2 δισ. ευρώ για την ευρύτερη οικονομία και περισσότερες από 12.000 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο.

Απογοητευτικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για παράνομη πράξη, ενώ οι μισοί ερωτώμενοι επέμεναν ότι δεν προκαλούν σημαντική ζημιά. Όμως, υπάρχει και αισιόδοξο στοιχείο για τις λίγκες, καθώς σχεδόν οι μισοί από όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποκλεισμένους πειρατικούς ιστότοπους στράφηκαν τελικά σε νόμιμες συνδρομητικές υπηρεσίες.

«Το μήνυμα της καμπάνιας είναι ξεκάθαρο: η παράνομη παρακολούθηση ενός αγώνα προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημιά στο ιταλικό ποδόσφαιρο και μειώνει τις πιθανότητές του να πετύχει στην Ευρώπη. Επιπλέον, έχει βαριές οικονομικές, κοινωνικές και ποινικές συνέπειες για τον ίδιο τον χρήστη», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Lega Serie A, Λουίτζι Ντε Σιέρβο.

Όπως πρόσθεσε, χάρη στη συνεργασία με τη Guardia di Finanza, όσοι χρησιμοποιούν παράνομες πλατφόρμες streaming κινδυνεύουν πλέον με ποινικές και οικονομικές κυρώσεις, καθώς και με δικαστικές διώξεις που μπορεί να επηρεάσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Με τις Serie A, B και C να δημιουργούν ενιαίο μέτωπο, το ιταλικό ποδόσφαιρο ελπίζει ότι η ευρύτερη εμβέλεια της καμπάνιας θα βοηθήσει να ωθήσει περισσότερους οπαδούς προς τη νόμιμη παρακολούθηση και να προστατεύσει την αξία των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης.