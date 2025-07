Μίλαν – Κόμο: Γιατί η αναμέτρηση της Serie A μπορεί να διεξαχθεί 8.500 μίλια μακριά!

Ο εντός έδρας αγώνας της Μίλαν εναντίον της Κόμο για τη σεζόν 2025-26 της Serie A θα μπορούσε να είναι ο πρώτος αγώνας μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί εκτός της χώρας από την οποία προέρχεται. Και που να γίνει; Στην μακρινή Αυστραλία!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οπως αποκαλύπτει ο «Guardian», η αλλαγή έδρας προκλήθηκε από το γεγονός ότι δυο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης (η σέντρα έχει οριστεί για τις 8 Φεβρουαρίου) είναι προγραμματισμένη στο «Σαν Σίρο» (έδρα των «ροσονέρι») η τελετή έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Συνεπώς ματς δεν μπορεί να γίνει εκεί…

Τόσο η Serie A όσο και οι δύο ομάδες (Μίλαν και Κόμο) προσπαθούν να βγάλουν κάτι θετικό από την… αναποδιά που έτυχε και θέλοντας να διαφημίσουν το ιταλικό ποδόσφαιρο στα «πέρατα της γης» επέλεξαν την Αυστραλία και συγκεκριμένα το Πέρθ ώστε να γίνει εκεί το συγκεκριμένο ματς.

«Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC) έδωσε το πράσινο φως για να διεξαχθεί ο αγώνας στο Περθ – περίπου 8.500 μίλια μακριά από το Μιλάνο – τον επόμενο Φεβρουάριο. Η πρόταση αυτή μεταφέρει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αχαρτογράφητα εδάφη, μετά την απόρριψη από τις αρχές προηγούμενων αιτημάτων για τη διεξαγωγή αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό», σημειώνει το αγγλικό δημοσίευμα.

Από την πλευρά της η ιταλική Ομοσπονδία ανέφερε σε ανακοίνωσή της «Το συμβούλιο της Ομοσπονδίας εισηγήθηκε θετικά στο αίτημα της Lega Serie A να διεξαχθεί ο αγώνας Μίλαν-Κόμο στο Περθ. Αυτό φέρνει πιο κοντά σε αυτό που θα ήταν ένα ιστορικό ταξίδι στο εξωτερικό για έναν αγώνα της Serie A».

Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά: Κι αυτό καθώς η FIGC προειδοποίησε για «ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία», καθώς απαιτείται επίσημη έγκριση από διάφορους διοικητικούς φορείς. Συγκεκριμένα το «πράσινο φως» για αλλαγή έδρας αγώνων πρέπει να δοθεί και από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αυστραλίας, την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC), αλλά και την FIFA!

