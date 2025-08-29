Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Αντίθετος με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο είναι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν. Εμμέσως πλην σαφώς ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διαφωνεί με την πρόταση της La Liga να γίνει στο Μαϊάμι ο αγώνας Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ και να διεξαχθεί στο Περθ της Αυστραλίας ο αγώνας της Serie A Μίλαν-Κόμο.

Αφού εξέφρασε την διαφωνία του ο Τσέφεριν αποκάλυψε ότι «θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με τη FIFA και όλες τις ομοσπονδίες, επειδή δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Αν πρόκειται για εξαίρεση και υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, τότε εντάξει συμφωνήσω».

Στην συνέχεια, ο Τσέφεριν, σε δηλώσεις του στο Politico, εξήγησε τον λόγο: «Οι ευρωπαϊκές ομάδες θα πρέπει να παίζουν στην Ευρώπη, καθώς οι οπαδοί τους είναι στην Ευρώπη. Είναι μια σπουδαία παράδοση».

Αναφερόμενος στα προηγούμενα παραδείγματα της Serie A και της La Liga, που έχουν επιχειρήσει παρόμοιες κινήσεις, ο πρόεδρος της UEFA πρόσθεσε, Αλεξάντερ Τσέφεριν πρόσθεσε: «Δεν είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό, αλλά από νομική άποψη δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο κινήσεων, αν οι ομοσπονδίες συμφωνήσουν».

Ο Τσέφεριν κατέληξε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε σοβαρά, γιατί το ποδόσφαιρο ανήκει στην Ευρώπη, και οι φίλαθλοι πρέπει να το παρακολουθούν από το σπίτι τους. Δεν μπορούν απλώς να πετάξουν στην Αυστραλία ή στις ΗΠΑ για να δουν τις ομάδες τους».

Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Συμπέρασμα: Ο Τσέφεριν προειδοποίησε ότι οι νομικές επιλογές για την αναβολή των σχεδίων ήταν περιορισμένες, αλλά κατέστησε σαφή τη δυσαρέσκειά του με την ιδέα που προωθείται από τις La Liga και Serie A. Επίσης, οι Football Supporters Europe (FSE) παραπονέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα για «συνεχιζόμενες προσπάθειες αποεδαφικοποίησης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», σύμφωνα με επιστολή που έλαβε στο politico.

Οι αντίπαλοι του σχεδίου υποστηρίζουν ότι υπονομεύει την ανταγωνιστική ακεραιότητα, με ορισμένους συλλόγους να χάνουν κρίσιμους εντός έδρας αγώνες λόγω των μετακινήσεων σε όλο τον κόσμο, και τελικά αρχίζει να διαβρώνει τους δεσμούς μεταξύ των ομάδων και των πιο πιστών εγχώριων οπαδών τους.

Ο Επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος εξέφρασε κι αυτός τη διαφωνία του με τα σχέδια των La Liga, Serie A, από τον μήνα Μάιο. Μάλιστα, συναντήθηκε την Τετάρτη (27/8) με τον επικεφαλής της FSE, Ρόναν Εβάιν, και άσκησε καυστική κριτική. «Είμαι βαθιά απογοητευμένος από τις προτάσεις για τη διεξαγωγή αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων εκτός Ευρώπης», δήλωσε ο Μικάλεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αντοχής για τη διακυβέρνηση από την εποχή της Super League. Οι ισχυροί σύλλογοι, που βασίζονται στην κοινότητα, αποτελούν την καρδιά του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Η μεταφορά αγώνων στο εξωτερικό δεν είναι καινοτομία, είναι προδοσία».

Η ιταλική λίγκα αντέδρασε στα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι είναι «έκπληκτη» από την «υπερβολική θέση» του Μικάλεφ, ενώ ο πρόεδρος της La Liga σχολίασε: «Καταλαβαίνω την ανησυχία, αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε ρεαλιστική βάση: μιλάμε για 1 αγώνα από τους 380. Υπάρχουν χιλιάδες οπαδοί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων, που έχουν το δικαίωμα να δουν τις ομάδες τους να παίζουν ζωντανά τουλάχιστον μία φορά».