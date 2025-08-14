Σκληρή γλώσσα Τσέφεριν για τα ιταλικά γήπεδα

Στην Ιταλία βρέθηκε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν λόγω της διεξαγωγής του Super Cup Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ στο Ούντινε. Με την ευκαιρία αυτή και με δηλώσεις που έκανε στο Sky Sport, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας άσκησε σκληρή κριτική για τις υποδομές του ιταλικού ποδοσφαίρου.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα το γλυκάνω – οι υποδομές σας είναι σε άθλια κατάσταση και υπάρχουν πολλά για να αντιμετωπίσουν η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές», δήλωσε ο Τσέφεριν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky Sport.

Η ερώτηση αφορούσε στην κατάσταση που βρίσκεται το ιταλικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, ο Τσέφεριν δεν παρέλειψε να μιλήσει με καλά λόγια για τον πρόεδρο της ΠΟ Ιταλίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα. «Το ιταλικό ποδόσφαιρο αναπτύσσεται και ο Γκραβίνα κάνει εξαιρετική δουλειά. Μεταξύ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, η ιταλική Serie A είναι η αγαπημένη μου και γίνεται πιο συναρπαστική από ποτέ», πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Στο μεταξύ η UEFA επικεντρώθηκε στα δυο μικρά παιδιά που ήταν δίπλα στον Τσέφεριν στη διάρκεια της απονομής του Super Cup. «Δύο παιδιά Παλαιστινίων προσφύγων συμμετέχουν στην τελετή απονομής μεταλλίων μαζί με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, στο UEFA Super Cup του 2025, μετά από πρόσκληση του @UEFA_Foundation for Children», δημοσίευσε η UEFA στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Η UEFA εξέδωσε δελτίο τύπου νωρίτερα την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας ότι και τα δύο παιδιά θα παρευρεθούν στο Ούντινε.

«Το Ίδρυμα UEFA για τα Παιδιά έχει προσκαλέσει δύο παιδιά προσφύγων να συμμετάσχουν στην τελετή απονομής μεταλλίων μαζί με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, στο UEFA Super Cup του 2025 μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τότεναμ στις 13 Αυγούστου στο Ούντινε», ανέφερε η δήλωση.

«Η 12χρονη Τάλα είναι ένα νεαρό κορίτσι Παλαιστινίων με εύθραυστη υγεία που μεταφέρθηκε στο Μιλάνο για να λάβει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, καθώς ο επαρκής εξοπλισμός έλειπε στη Γάζα, μετά την έναρξη του πολέμου. Η Τάλα θα ανέβει στο βάθρο μαζί με τον 9χρονο Μοχάμεντ, ο οποίος έχασε τους γονείς του κατά τη διάρκεια του πολέμου και τραυματίστηκε σοβαρά μετά από αεροπορική επιδρομή. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και του νεαρού της ηλικίας του, ο Μοχάμεντ και η γιαγιά του ήταν αρκετά τυχεροί που έφυγαν από τη Γάζα και έγιναν δεκτοί στο Μιλάνο, όπου ο Μοχάμεντ υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ιατρική περίθαλψη».