Ίδρυμα UEFA: Nέο σχέδιο βοήθειας για τα παιδιά της Γάζας

Η Φιλανθρωπική Πρωτοβουλία του Ιδρύματος UEFA για τα Παιδιά ανακοινώνει ένα νέο πακέτο δράσεων για ανήλικους που ζουν μέσα στον πόλεμο, με αιχμή τη Γάζα.

Η κίνηση έρχεται ως συνέχεια της πρωτοβουλίας του Μαρτίου 2022, όταν η UEFA ενεργοποίησε συνεργασίες με ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και ΜΚΟ για την Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες, αλλά και ευρύτερα για εμπόλεμες ζώνες όπως το Αφγανιστάν, ο Λίβανος, το Σουδάν, η Συρία και η Υεμένη, εστιάζοντας στα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών. Σήμερα, το βάρος πέφτει σε τρεις οργανώσεις με ισχυρή παρουσία στο πεδίο: Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières και Handicap International.

Η Médecins du Monde δρα στην περιοχή από το 1995 και ενισχύει την πρόσβαση πολιτών σε πρωτοβάθμια φροντίδα, προετοιμάζοντας τις υγειονομικές δομές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βελτιώνοντας τον συντονισμό τους και παρέχοντας ψυχοκοινωνική στήριξη—μεταξύ άλλων μέσω κινητών κλινικών στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα διανέμει παιδικά διατροφικά πακέτα.

Η Médecins Sans Frontières (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) στηρίζει υπερφορτωμένα νοσοκομεία και τραυματίες με χειρουργική υποστήριξη, περιποίηση τραυμάτων, φυσικοθεραπεία, πρωτοβάθμια φροντίδα, τραυματολογική, μαιευτική και παιδιατρική υποστήριξη, ενώ συμβάλλει και στη διανομή νερού και τροφίμων μέσω δικτύου δέκα δομών υγείας.

Η Handicap International, με 133 εθνικούς συνεργάτες και πάνω από 500 κοινοτικούς εργαζομένους σε Γάζα, Ιεροσόλυμα, Ραμάλα και Αίγυπτο, αναλαμβάνει διανομή κιτ πρώτων βοηθειών, επείγουσα περίθαλψη και αποκατάσταση για βαριά τραυματίες και άτομα με αναπηρίες, ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση για κινδύνους από μη εκραγέντα πυρομαχικά.

«Ό,τι κι αν αποφασίζουν οι ενήλικες που πολεμούν, τα παιδιά είναι αθώα», τόνισε ο πρόεδρος της UEFA και του Ιδρύματος, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίζει όσους προσπαθούν να κάνουν τη ζωή των παιδιών πιο ανεκτή και πιο κοντά στο «κανονικό», ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μόνοι μας τον κόσμο—τα παιδιά μπορούν. Αρκεί να τους δώσουμε ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα», πρόσθεσε.

Το νέο σχέδιο επιδιώκει να συνδυάσει άμεση ανακούφιση με βιώσιμες παρεμβάσεις: ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, πρόσβαση σε νερό και τροφή, προστασία και ψυχολογική στήριξη, αλλά και εκπαίδευση για την ασφάλεια σε περιοχές με εκρηκτικούς κινδύνους.

Σε ένα περιβάλλον που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», η UEFA επιχειρεί να ενεργοποιήσει το ποδόσφαιρο και το δίκτυό του ως μοχλό αλληλεγγύης—υπενθυμίζοντας ότι, σε περιόδους πολέμου, κάθε μικρή πράξη μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά για ένα παιδί.