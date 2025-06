«Είναι τόσο οδυνηρό» - Ο σπουδαίος προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα ζητά από τον κόσμο να μιλήσει για τη Γάζα

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα δήλωσε ότι οι εικόνες των παιδιών που σκοτώνονται στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ είναι «οδυνηρές» και τον έχουν αφήσει βαθιά προβληματισμένο.

Ο Γκουαρδιόλα κάλεσε τον κόσμο να μιλήσει για όσα συμβαίνουν στη Γάζα αντί να διαλέξει να σιωπήσει μπροστά «στο πρόσωπο της αδικίας».

Ο σπουδαίος τεχνικός τοποθετήθηκε για τον πόλεμο στη Γάζα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για το τιμητικό πτυχίο που έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ τη Δευτέρα.

Pep Guardiola, while receiving an honorary degree from the University of Manchester, gave a powerful speech about Gaza:

«It is so painful what we see in Gaza, it hurts all my body…it is not about ideology but the love of life…It is about refusing to be silent or…

