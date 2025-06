Γάζα: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα – Πολλοί περίμεναν σε κέντρο διανομής βοήθειας

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 70 Παλαιστίνιους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας χθες, δήλωσαν ιατρικές πηγές στο Al Jazeera, συμπεριλαμβανομένων πεινασμένων αιτούντων βοήθεια, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέητα τον πολιορκημένο θύλακα, όπου απειλείται από λιμό ολόκληρος ο πληθυσμός.

Τα ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν την Τρίτη και πάλι πυρ εναντίον ανθρώπων που αναζητούσαν πενιχρά δέματα τροφίμων για τις οικογένειές τους κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας της GHF, στον διάδρομο Νετσαρίμ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα 12χρονο παιδί, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Το παιδί αναγνωρίστηκε ως Mohammed Khalil al-Athamneh. Περισσότεροι από 200 άλλοι τραυματίστηκαν.

Έχει καταγραφεί σειρά πολύνεκρων επεισοδίων αφότου άρχισε να επιχειρεί το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) την 27η Μαΐου, ανοίγοντας κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο. Η οργάνωση, με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τα σημεία παροχής βοήθειας της συγκεκριμένης οργάνωσης έχουν χαρακτηριστεί ως «ανθρώπινα σφαγεία», καθώς περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που το GHF άρχισε να λειτουργεί στις 27 Μαΐου. Σχεδόν 1.500 έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, κατηγόρησε το GHF ότι παίζει συνυπεύθυνο ρόλο σε αυτό που περιέγραψε ως «θανατηφόρες ενέδρες» μεταμφιεσμένες ως ανθρωπιστική βοήθεια.

«Το GHF έχει γίνει ένα θανατηφόρο εργαλείο στα χέρια του ισραηλινού στρατού, παρασύροντας πεινασμένους πολίτες σε παγίδες θανάτου με το πρόσχημα της βοήθειας», αναφέρει η ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη λειτουργία του οργανισμού παρά τις καταγεγραμμένες επιθέσεις εναντίον άοπλου πλήθους στις τοποθεσίες του.

Ο Tareq Abu Azzoum του Al Jazeera, σε ρεπορτάζ από την Deir el-Balah, δήλωσε ότι τα κέντρα διανομής βοήθειας του GHF έχουν γίνει «θέατρο για επανειλημμένη αιματοχυσία και σκόπιμες επιθέσεις κατά αμάχων».

Μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός τους επιτέθηκε από «πολλαπλές κατευθύνσεις», δήλωσε ο Abu Azzoum, προσθέτοντας ότι ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τανκς και ελεύθεροι σκοπευτές έχουν αναπτυχθεί στους απομονωμένους χώρους παροχής βοήθειας.

«Αυτό που λαμβάνει χώρα … είναι η συστηματική εξάλειψη του συστήματος ανθρωπιστικής ανταπόκρισης», είπε.

Αλλού στη Γάζα, μια αεροπορική επιδρομή στην αλ-Μαουάσι -που έχει χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως «ασφαλής ζώνη» αλλά έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, ανατολικά του Χαν Γιουνίς- σκότωσε τρεις ανθρώπους που είχαν καταφύγει σε σκηνές εκτοπισμού.

