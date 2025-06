Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 124 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά σε κέντρο διανομής βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με το Quds News Network και τη Haaretz.

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι αφότου το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα στη Γάζα (GHF) ανέλαβε τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι εγκαταστάσεις του έχουν μετατραπεί σε «παγίδες θανάτου».

Δείτε σχετική ανάρτηση για τη σημερινή επίθεση:

BREAKING: 12 Palestinians were shot dead and 124 others injured by Israeli occupation forces early this morning near the U.S. aid distribution center in central Gaza, according to media sources. pic.twitter.com/zBs7O4hiwk

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι μέχρι χθες τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί γύρω από τις εγκαταστάσεις του GHF τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Επίσης, πάνω από 1.000 έχουν τραυματιστεί γύρω από αυτά τα κέντρα διανομής.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στον παλαιστινιακό θύλακα αποκαλεί το GHF «βραχίονα της ισραηλινής κατοχής».

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και ένα νεαρό κορίτσι, σε ισραηλινό πλήγμα στη σκηνή που τους φιλοξενούσε στην περιοχή Αλ Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιουνίς.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Palestinians pray over three victims, including a young girl, who were killed after midnight in an Israeli strike on their displacement tent in the Al-Mawasi area, west of Khan Younis. pic.twitter.com/PY5twxyTKk

— Quds News Network (@QudsNen) June 10, 2025