Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε θετικός στο «να καταθέσει τα όπλα της» η Χαμάς και «να μην διοικεί πλέον τη Γάζα» στο πλαίσιο ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, σε μια σειρά γραπτών δεσμεύσεών του πριν από μια διάσκεψη του ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Σε επιστολή που απηύθυνε χθες, Δευτέρα, στον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, οι οποίοι θα συμπροεδρεύσουν από τις 17 ως τις 21 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη της διάσκεψης αυτής για τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών, ο Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει επίσης «έτοιμος να προσκαλέσει αραβικές και διεθνείς δυνάμεις να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας αποστολής σταθεροποίησης/προστασίας με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας».

