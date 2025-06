Το κείμενο, το οποίο κατέθεσε η Αλγερία και συνυπογράφουν η Δανία, η Ελλάδα, η Γουιάνα, το Πακιστάν, ο Παναμάς, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρα Λεόνε, η Σλοβενία και η Σομαλία – συλλογικά γνωστές ως Ε-10 – έλαβε 14 ψήφους υπέρ, με τις ΗΠΑ να καταψηφίζουν, όπως αναφέρει η ενημερωτική υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ως ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο. Το βέτο εμποδίζει αυτόματα την προώθηση οποιουδήποτε ψηφίσματος.

Εάν είχε εγκριθεί, το σχέδιο θα απαιτούσε «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», η οποία θα έπρεπε να τηρείται από όλα τα μέρη.

Το κείμενο επαναβεβαίωσε την προηγούμενη έκκληση του Συμβουλίου για την «άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ομάδες».

Το προσχέδιο εξέφρασε επίσης σοβαρή ανησυχία για την «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στη Γάζα – μετά από περισσότερους από μήνες σχεδόν πλήρους αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας – συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου λιμού, που υπογραμμίζεται από πρόσφατες διεθνείς εκτιμήσεις για την επισιτιστική ασφάλεια.

Επαναβεβαίωσε την υποχρέωση όλων των μερών να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκτός από την κατάπαυση του πυρός, το σχέδιο ψηφίσματος απαιτεί την «άμεση και άνευ όρων άρση όλων των περιορισμών» στην είσοδο και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ζητώντας ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών εταίρων σε όλο τον θύλακα.

Ζητούσε επίσης την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και τα προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το κείμενο εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναβίωση του σταδιακού πλαισίου κατάπαυσης του πυρός που περιγράφεται στην απόφαση 2735 (του 2024), το οποίο προβλέπει μόνιμη παύση των εχθροπραξιών, απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανταλλαγή των Παλαιστινίων κρατουμένων, επιστροφή όλων των λειψάνων, πλήρη στρατιωτική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και έναρξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανοικοδόμησης.

Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, η εκτελούσα χρέη αντιπροσώπου των ΗΠΑ Ντόροθι Σι χαρακτήρισε το σχέδιο ψηφίσματος «απαράδεκτο». «Η αντίθεση των ΗΠΑ σε αυτό το ψήφισμα δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη είναι απαράδεκτο για όσα λέει, είναι απαράδεκτο για όσα δεν λέει και είναι απαράδεκτο για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε», δήλωσε η Σι.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς», συνέχισε, «δεν θα υποστηρίξουμε κανένα μέτρο που δεν καταδικάζει τη Χαμάς, που δεν καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να φύγει από τη Γάζα».

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει απορρίψει πολλές προτάσεις κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης μιας που έγινε το Σαββατοκύριακο και η οποία θα παρείχε διέξοδο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επιβραβεύσει την αδιαλλαξία της Χαμάς», δήλωσε η κ. Σι, τονίζοντας: «Η Χαμάς και άλλοι τρομοκράτες δεν πρέπει να έχουν μέλλον στη Γάζα. Όπως έχει πει ο υπουργός Ρούμπιο: «Αν ένα κάρβουνο παραμείνει, θα ανάψει ξανά φωτιά»».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική αντιπροσωπεία για την στήριξη στην χώρα του.

I thank @POTUS and the U.S. administration for standing shoulder to shoulder with Israel and vetoing this one-sided resolution in the UN Security Council. The proposed resolution only strengthens Hamas and undermines American efforts to achieve a hostage deal.

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 4, 2025