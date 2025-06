Αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης προς τη Γάζα, στην οποία συμμετέχουν πολλές εκατοντάδες Τυνήσιοι που θέλουν να πάνε στον παλαιστινιακό θύλακα για «να σπάσουν το ισραηλινό μπλόκο», έφτασε στη Λιβύη, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Αντίσταση, αντίσταση», «Θα πάμε κατά εκατομμύρια προς τη Γάζα», φώναζαν οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα των διοργανωτών της κινητοποίησης στο Facebook.

Το κομβόι αποτελείται από 14 λεωφορεία και περίπου 100 οχήματα, στα οποία επιβαίνουν «1.500 ή 1.400» άνθρωποι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καραβανιού, ο Γκάσεν Ενσίρι στο ραδιοφωνικό σταθμό Mosaique FM, υποσχόμενος να δώσει έναν πιο ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων στην πορεία μόλις αυτοί συγκεντρωθούν στη Λιβύη.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι συμμετέχοντες στην πορεία αυτή πρόκειται να μείνουν «τρεις ή τέσσερις ημέρες το πολύ» στη Λιβύη προτού κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο, σημείωσε ο Ενσίρι στον ραδιοφωνικό σταθμό Jawhara FM.

Ο ίδιος είπε ότι ακόμη δεν έχουν λάβει την άδεια του Καΐρου για να εισέλθουν στο έδαφος της Αιγύπτου, αλλά πρόσθεσε ότι έχει λάβει «καθησυχαστικές» διαβεβαιώσεις.

Το καραβάνι αυτό ονομάστηκε Soumoud (ανθεκτικότητα στα αραβικά) και ξεκίνησε χθες Δευτέρα το πρωί από την Τύνιδα με τελικό προορισμό τη Ράφα, το μοναδικό πέρασμα προς τη Γάζα που βρίσκεται στην πλευρά της Αιγύπτου.

Δείτε βίντεο:

