Η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν που επέβαινε στο ιστιοφόρο Madleen, το οποίο κατευθυνόταν στη Γάζα, αρνείται να υπογράψει τα έγγραφα απέλασής της, όπως μεταδίδει το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Σύμφωνα με το Kan, η ευρωβουλευτής θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις κράτησης Γκιβόν.

Συνολικά, οκτώ είναι οι ακτιβιστές που αρνούνται να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης, ενώ οι τέσσερις που υπέγραψαν θα απελαθούν από το Ισραήλ με ξεχωριστές πτήσεις «κατά τη διάρκεια της ημέρας», όπως αναφέρει το Kan.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡🇮🇱BREAKING: ISRAEL IS CURRENTLY ARRESTING MEP RIMA HASSAN ALONG WITH 7 ACTIVISTS:

8 activists from the Madleen Freedom Flotilla, refused to sign including French MEP Rima Hassan. Those who are not willing to be deported voluntarily, including Rima, will be detained for 96… pic.twitter.com/3kyfNoX3yq

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 10, 2025