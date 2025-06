Υπό απέλαση είναι οι ακτιβιστές του πλοίου Madleen, του «Στόλου της Ελευθερίας», το οποίο κατελήφθη σε διεθνή ύδατα τη νύχτα από δυνάμεις των ισραηλινού στρατού. Η σύλληψη των 12 ακτιβιστών, που θέλησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, έχει προκαλέσεις διεθνείς αντιδράσεις και οργή.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί πού βρίσκεται το πλήρωμα του Madleen, με τον «Στόλο της Ελευθερίας» να ζητά ενημέρωση και οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισραήλ να κινείται νομικά για την προστασία του.

To Madleen έφτασε στο λιμάνι Ασντόντ γύρω στις 8.30 το βράδυ της Δευτέρας:

Μια μάλλον ειρωνική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ περιέγραψε το πλοιάριο Madleen με τους 12 ακτιβιστές ως «selfie yacht». Δήλωσε μέσω Χ ότι το σκάφος «που μεταφέρει την Γκρέτα Τούνμπερκ και τις άλλες λεγόμενες “διασημότητες” συνεχίζει το ταξίδι του προς ισραηλινό λιμάνι». «Με την άφιξη, θα γίνουν διευθετήσεις για την επιστροφή τους στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Συνασπισμός του Στόλου της Ελευθερίας έχει εκφράσει αμφιβολίες για τις πληροφορίες που έρχονται από το Ισραήλ για το πού βρίσκονται οι συλληφθέντες ακτιβιστές. Εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι «σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Μετανάστευσης, δεν βρίσκονται υπό την κράτησή της» και πως γίνονται επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Επείγουσα επιστολή στις ισραηλινές αρχές για την τύχη του πληρώματος του Madleen, απέστειλε και το Adelah, το νομικό κέντρο για τα δικαιώματα των αραβικών μειονοτήτων στο Ισραήλ. Με αυτήν ζητά «πληροφορίες σχετικά με την τύχη των 12 ακτιβιστών που κρατήθηκαν βίαια μετά την παράνομη κατάσχεση του Madleen από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις». Και αναφέρει ότι θα κινηθεί νομικά για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την απελευθέρωσή τους.

Η ομάδα Adelah επισημαίνει ότι το πλοίο του Στόλου της Ελευθερίας δεν εισήλθε ποτέ στα ισραηλινά χωρικά ύδατα και ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να το κάνει. Και προσθέτει ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία νομική δικαιοδοσία ή εξουσία να κατασχέσει το πλοίο σε διεθνή ύδατα. Το «Madleen κατευθυνόταν προς τα χωρικά ύδατα του Κράτους της Παλαιστίνης», αναφέρει και σημειώνει:

«Το Adelah απαιτεί την άμεση αποκάλυψη της τοποθεσίας και του νομικού καθεστώτος των ακτιβιστών, καθώς και την πρόσβασή τους σε νομική συμβουλή για να καταστεί δυνατή η νομική εκπροσώπηση ενώπιον των ισραηλινών αρχών και δικαστηρίων».

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Δικαστήριο Επανεξέτασης Κρατήσεων του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι οι ακτιβιστές δεν βρίσκονται επί του παρόντος υπό την κράτησή του και ότι οι αρχές σκοπεύουν να απελάσουν τα άτομα κατά την άφιξή τους στη χώρα. Ωστόσο, επειδή σήμερα δεν είναι προγραμματισμένη ημέρα ακρόασης, οι οποιεσδήποτε διαδικασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο.

Η κατάληψη του πλοίου Madleen και η σύλληψη του πληρώματός του έγινε δεκτή από την κυβέρνηση του Ισραήλ με διθυράμβους και απειλές για τους ακτιβιστές. Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έδωσε εντολή να «ετοιμαστούν κελιά στη φυλακή Γκιβόν» για τους ακτιβιστές. Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό για τη «γρήγορη και ασφαλή κατάληψη» του πλοίου και πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να «δείξουν στους επιβάτες του στολίσκου το βίντεο με τις φρικαλεότητες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Παραγνωρίζοντας ότι αποστολή του Madleen ήταν η βοήθεια για τους αμάχους, είπε ότι πρέπει να «δουν ακριβώς ποια είναι η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς που ήρθαν να υποστηρίξουν και για ποιον εργάζονται, ποιες φρικαλεότητες διέπραξαν εναντίον γυναικών, ηλικιωμένων και παιδιών, και εναντίον των οποίων αγωνίζεται το Ισραήλ για να αμυνθεί».

Την κατάληψη του Madleen καταδίκασε ομάδα ευρωβουλευτών, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, επαίνεσε τους ακτιβιστές για το ταξίδι τους, λέγοντας ότι είναι «ντροπή» για τον κόσμο που οι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν στη Γάζα.

«Το Madleen ήταν μια προσπάθεια να φτάσουν τρόφιμα και φάρμακα στον πεινασμένο λαό της Γάζας· μια άοπλη πολιτική προσπάθεια εν μέσω καταστροφής και καταστροφικών ανθρωπιστικών συνθηκών», είπε. Σημείωσε επίσης ότι το ταξίδι του «Madleen» αποτελεί «ένα ισχυρό σύμβολο» άμεσης δράσης που απαιτείται για τον τερματισμό του πολύμηνου αποκλεισμού κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ.

Το συμβάν καταδίκασε ως παράνομη και η Διεθνής Αμνηστία, που ζήτησε την απελευθέρωση των ακτιβιστών.

By forcibly intercepting and blocking the Madleen, Israel has once again ignored its legal obligations towards civilians in the occupied Gaza Strip. The crew were unarmed activists and human rights defenders on a humanitarian mission.

They must be released immediately and… pic.twitter.com/Altw7M4ghF

— Amnesty International (@amnesty) June 9, 2025