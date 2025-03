Παρά τον πόλεμο στη Γάζα και τις αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, η Παλαιστίνη δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA) ανακοίνωσε την αποστολή της για τα επερχόμενα προκριματικά του Μουντιάλ με ένα συγκλονιστικό βίντεο για την πολύπαθη Γάζα.

Το βίντεο αποτυπώνει μικρούς Παλαιστίνιους ανάμεσα στα συντρίμμια των κτιρίων που έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το βίντεο διάρκειας τριών λεπτών ξεκινά με ένα νεαρό αγόρι να παίζει με μια μπάλα ποδοσφαίρου στην παραλία της Γάζας. Πέφτει πάνω σε ένα πορτρέτο του Μουσάμπ Μπάτατ, αμυντικού της Εθνικής Παλαιστίνης. Καθώς περπατάει μέσα στην κατεστραμμένη πόλη, τον μικρό Παλαιστίνιο ακολουθούν κι άλλα παιδιά, τα οποία βρίσκουν περισσότερα πορτρέτα των παικτών που έχουν επιλεγεί να εκπροσωπήσουν την Παλαιστίνη ανάμεσα στα ερείπια.

Δείτε το βίντεο:

The Palestine national team has revealed their roster for the upcoming World Cup qualifiers through a touching video filmed in Gaza. pic.twitter.com/Zq6492k0L6

— Quds News Network (@QudsNen) March 14, 2025