Αποχώρησε από το Συνέδριο της FIFA ο Τσέφεριν λόγω… Ινφαντίνο: «Λυπηρό…»

Στην Παραγουάη, χτες Πέμπτη (15/5), πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της FIFA, ωστόσο δεν εξελίχθηκε… ομαλά, αφού ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και οκτώ μέλη του συμβουλίου, αποχώρησαν από τη συνάντηση.

Ο λόγος; Η καθυστερημένη για δύο ώρες άφιξη του προέδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην πόλη που της Παραγουάης που διεξήχθη το Συνέδριο.

«Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Συνεδρίου της FIFA είναι βαθιά λυπηρές. Η αλλαγή του προγράμματος την τελευταία στιγμή για αυτό που φαίνεται να είναι απλώς θέμα ιδιωτικών πολιτικών συμφερόντων αδικεί το ποδόσφαιρο και φαίνεται να θέτει τα δικά του συμφέροντα πάνω από αυτά των άλλων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA, που σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic η αποχώρηση έγινε ως… συμβολική διαμαρτυρία προς τον Ινφαντίνο.

European members of the FIFA Council staged a dramatic walk-out at the FIFA Congress in Paraguay on Thursday following the late arrival of President Gianni Infantino.

The eight UEFA members of the FIFA council and a number of European delegates did not return to the congress in… pic.twitter.com/HHpu7H0LOk

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2025